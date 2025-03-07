الجمعة 07 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

قفطان رمضان 2025.. ألوان زاهية وتصاميم جديدة.. إقبال كثيف من السيدات على موضة الشهر الكريم.. الأسعار تبدأ من 650 جنيهًا.. وهذه أبرز النصائح عند الشراء (صور)

قفطان رمضان
قفطان رمضان

شهدت أسواق الملابس خلال الفترة الأخيرة إقبالًا ملحوظًا من السيدات على شراء القفاطين، خصوصًا مع دخول شهر رمضان الكريم، حيث يتميز القفطان بتصاميمه الفريدة وألوانه الزاهية التي تعكس روح الشهر الفضيل، وتتنوع أسعار القفاطين في الأسواق خاصة في منطقة مصر الجديدة، حيث تتراوح بين 650 جنيهًا و2000 جنيه، وذلك وفقًا لعدة عوامل مثل نوع القماش، التصميم، ومدى تعقيد التطريز.

أصل قفطان رمضان   

ويعود أصل القفطان إلى بلاد ما بين النهرين، والتي تشمل اليوم تركيا وسوريا والعراق، وانتشر بشكل كبير خلال العهد العثماني، حيث كان يُعتبر لباسًا رسميًّا للسلاطين وكبار رجال الدولة. ومع مرور الزمن، تطورت تصاميم القفطان وتأثرت بالثقافات المختلفة، مما أدى إلى ظهور أنواع متعددة منه في مناطق مختلفة من العالم.

في  المغرب، يُعتبر القفطان المغربي من أقدم وأشهر أنواع القفاطين، حيث يتميز بتصاميمه الفاخرة وتطريزاته اليدوية الدقيقة التي تعكس التراث المغربي الأصيل.

أسعار قفطان رمضان  

تتفاوت أسعار القفاطين في مصر بشكل كبير، حيث تلعب عدة عوامل دورًا في تحديد السعر النهائي:

نوع القماش: تتراوح الخامات المستخدمة من الأقمشة الشعبية مثل القطن والبوليستر إلى الأقمشة الفاخرة مثل الحرير والشيفون والتُل.

التصميم والتطريز: القفاطين ذات التصميمات البسيطة تكون أقل سعرًا مقارنة بتلك المطرزة يدويًّا أو المزينة بالخرز والأحجار الكريمة.

المكان: تختلف الأسعار بين الأسواق الشعبية مثل العتبة والموسكي وبين المحلات الكبرى والمولات في المناطق الراقية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

العلامة التجارية: القفاطين من العلامات التجارية المعروفة تكون أغلى من تلك المصنوعة محليًّا.

في منطقة مصر الجديدة، تتراوح أسعار القفاطين بين 650 جنيهًا للتصاميم البسيطة و2000 جنيه للتصاميم الفاخرة ذات الطبقتين، والتي تشمل عباءة داخلية سادة وقفطان خارجي مطرز بتفاصيل فريدة. كما تتوفر قفاطين منزلية بأسعار تبدأ من 580 جنيهًا، مصنوعة من خامات مثل القطيفة ومزينة بنقوش ذهبية.

أماكن شراء القفطان في مصر

يمكن للسيدات العثور على تشكيلة واسعة من القفاطين في عدة أماكن، منها:

الأسواق الشعبية: مثل العتبة والموسكي، حيث توجد تشكيلات متنوعة بأسعار مناسبة.

المولات والمحلات الكبرى: في مناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع، حيث توجد تصاميم فاخرة من علامات تجارية معروفة.

المتاجر الإلكترونية: التي توفر خيارات متنوعة مع إمكانية مقارنة الأسعار وقراءة التقييمات قبل الشراء.

محلات التصميم الخاصة: حيث يمكن للزبونات تصميم قفطان خاص وفقًا لذوقهن الشخصي.

نصائح عند شراء القفطان

تحديد الميزانية: من المهم تحديد المبلغ المرغوب إنفاقه قبل البدء في التسوق.

مقارنة الأسعار: يُفضل زيارة أكثر من محل أو متجر إلكتروني لمقارنة الأسعار والجودة.

التأكد من الجودة: يجب فحص القماش والتطريز بعناية قبل الشراء.

التفاوض على السعر: خاصة في الأسواق الشعبية، حيث يمكن التفاوض للحصول على سعر أفضل.

متابعة العروض: عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة أحدث الموديلات والعروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

2000 اقمشة الثقافات الدولة العثمانية العلامات التجارية المغربي بلاد ما بين النهرين تاريخ عثمان عدسة فيتو منطقة مصر الجديدة
ads

الأكثر قراءة

حجز المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة بالشرقية وإجراء تحليل مخدرات له

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

محمد صلاح يبحث عن العودة للتسجيل أمام أضعف خط دفاع في الدوري الإنجليزي

لاعب سموحة يقترب من قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة 7 من "فهد البطل"

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية عسكرية في التاريخ "حروب المرتدين"

محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لبطل من ذوي الهمم وفرحة هيسترية لوالدته (فيديو)

6 صور ترصد تفقد السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية

منوعات

المزيد

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

عرض لوحة "الحجاج" في مزاد بموسكو مقابل 1.5 مليون دولار

سقوط حافلة تقل 45 راكبًا من منحدر في البرازيل

صراع الكيف الدموي، 22 قتيلا في اشتباكات مسلحة بين عصابات المخدرات بالإكوادور (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من مارس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، قمة الأهلي والزمالك.. إياب ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. عودة ديربي مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يشترط التلفظ بالنية يوميا في شهر رمضان وما هي شروطها

أسئلة رمضان، ما ثواب موائد الإفطار ؟ وما أهم آدابها ؟، وزير الأوقاف السابق يجيب

تلاوة خاشعة للقارئ محمود الحسيني من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية