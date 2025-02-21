صانعو البهجة في العتبة ودرب البرابرة.حكاية ورشة عرائس رمضان بأسعار تنافسية.. أشهرها الحنطور وعربة الفول وصانع الكنافة.. الأسعار تبدأ من 250 جنيها.. وهذه مكونات بوكس الهدايا (فيديو وصور)

يُعد درب البرابرة أحد أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في القاهرة، بل في مصر كلها، حيث يمتد تاريخه إلى قرون مضت، ويحكي الكثير عن تاريخ القاهرة وتطورها الاجتماعي والاقتصادي.

أصول التسمية

تتعدد الآراء حول سبب تسمية درب البرابرة بهذا الاسم، لكن أشهرها يشير إلى أن المنطقة كانت في الماضي مأوى للعمال والحراس الذين كانوا يُعرفون باسم "البرابرة"، وهم الذين قدموا من بلاد المغرب العربي وشمال إفريقيا، وكانوا يعملون في خدمة الأمراء وكبار الشخصيات في القاهرة القديمة.

درب البرابرة اليوم

لا يزال درب البرابرة يحتفظ بطابعه الشعبي الأصيل، ويمكنك أن تجد فيه كل ما تبحث عنه من سلع ومنتجات، بأسعار لا تقبل المنافسة. كما يمكنك أن تستمتع فيه بالأجواء الرمضانية المميزة، حيث تنتشر فيه الفوانيس والزينات الرمضانية، وتزدحم جنباته بالباعة والمتسوقين.

أهمية درب البرابرة

مركز تجاري هام: لا يزال درب البرابرة يلعب دورًا هامًا في تنشيط الحركة التجارية في القاهرة، حيث يوفر فرص عمل لآلاف الباعة والتجار.

معلم تاريخي: يُعتبر درب البرابرة أحد المعالم التاريخية الهامة في القاهرة، حيث يجسد تاريخ المدينة وتطورها عبر العصور.

تعد منطقة درب البرابرة في العتبة بالقاهرة من أشهر المناطق التي تشتهر ببيع زينة رمضان والفوانيس، حيث يمكنك أن تجد فيها مختلف أنواع الزينات الرمضانية والفوانيس بأشكالها وأحجامها المختلفة، كما تتميز هذه المنطقة بأسعارها المناسبة مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى.

أهم ما يميز منطقة درب البرابرة في العتبة في رمضان:

* تنوع المنتجات: يمكنك أن تجد في درب البرابرة كل ما تحتاجه من زينة رمضان، مثل الفوانيس، والأضواء، والزينات الورقية، والقماشية، وغيرها. كما يمكنك أن تجد فيها مختلف أنواع الفوانيس، من الفوانيس التقليدية إلى الفوانيس الحديثة، بأشكال وأحجام مختلفة.

مصطفى فرج.. صانع البهجة الرمضانية في العتبة

منذ أكثر من عشرين عامًا، يعمل مصطفى فرج، أحد تجار منطقة العتبة بالقاهرة، في صناعة العرائس الخاصة بالمواسم، وخاصةً شهر رمضان. يتميز فرج بتصميمات مبتكرة ومتنوعة تواكب التطور كل عام، مستوحاة من شخصيات رمضانية محببة مثل حنطور، وفنانيس، وصانع الكنافة والقطايف، وعربية الفول، وراقص التنورة، وبائع العصائر.

يبدأ مصطفى فرج عمله على تصميمات العرائس وجلب المواد الخام قبل رمضان بشهرين على الأقل، ويقوم بصناعة عرائسه يدويًا. يوضح أن الأسعار تختلف حسب المواد الخام، وأن بعض تجار المواد الخام يقومون بزيادة الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما يرفع من سعر العرائس.

أسعار العرائس

أعلى سعر: 400 جنيه (صانع الكنافة والقطايف معًا)

صانع الكنافة: 350 جنيه

راقص التنورة وبائع العرقسوس: 250 جنيه

بائع الفول: 250 جنيه

حنطور رمضان بشخصيه فنانيس: 350 جنيه

منتجات أخرى

بوكس هدايا رمضان: 250 جنيه (يحتوي على سبحة، ومصلية، وفرع زينة، ومصحف)

صينية رمضان (طقم قطعتين): 120 جنيه

كوشنس: من 20 إلى 30 جنيه

مفرش: المتر بـ 50 جنيه، و3 متر بـ 200 جنيه

علب المناديل: 50 جنيه

تارة معلقة مضيئة: 145 جنيه

زينة: من 10 جنيهات إلى 175 جنيهًا (متر ونصف)

زينة كهربائية مضيئة دلايات: 250 جنيه

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