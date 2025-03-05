الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ محمود خليل الحصري

القاريء الشيخ محمود
القاريء الشيخ محمود خليل الحصري، فيتو

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة والربع مساء قرآن المغرب. التلاوة من سورة الحِجر بصوت القاريء الشيخ محمود خليل الحصري، ومدتها خمس وأربعون دقيقة تقريبًا.

لم يكن الشيخ محمود خليل الحصري 1917-1980 مجرد قارئ، بل كان مدرسة فريدة مزجت بين الإتقان، والخشوع، والالتزام بأصول التلاوة، ليصبح رمزًا للقراءة الصحيحة، وسفيرًا لصوت مصر القرآني في كل أرجاء العالم.

يعد الشيخ الحصري أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وأول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم، ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى، وشيد مسجدًا ومكتبًا للتحفيظ بالقاهرة.

 

 

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شبكة القرأن الكريم 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 برواية حفص عن عاصم
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