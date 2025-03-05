قرآن المغرب بصوت القاريء الشيخ محمود خليل الحصري

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة والربع مساء قرآن المغرب. التلاوة من سورة الحِجر بصوت القاريء الشيخ محمود خليل الحصري، ومدتها خمس وأربعون دقيقة تقريبًا.

لم يكن الشيخ محمود خليل الحصري 1917-1980 مجرد قارئ، بل كان مدرسة فريدة مزجت بين الإتقان، والخشوع، والالتزام بأصول التلاوة، ليصبح رمزًا للقراءة الصحيحة، وسفيرًا لصوت مصر القرآني في كل أرجاء العالم.

يعد الشيخ الحصري أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وأول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم، ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى، وشيد مسجدًا ومكتبًا للتحفيظ بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.