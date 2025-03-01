مصدر دبلوماسي: تركيا تعرض استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا

قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم السبت، إن وزير خارجية بلاده هاكان فيدان سيعرض مجددا استضافة أنقرة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا خلال اجتماع لزعماء أوروبيين في لندن يوم الأحد.

واستضافت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي محادثات أولية بين الجانبين بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مما ساعد في إبرام اتفاق للمرور الآمن لصادرات الحبوب في البحر الأسود. وتقول أنقرة إن أي محادثات سلام مستقبلية يجب أن تشمل البلدين.

وتدعو تركيا منذ العام الماضي إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وأعلنت ترحيبها بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب، والتي خرجت عن مسارها بسبب مشادة كلامية بين رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة في واشنطن يوم الجمعة.

ومن جانبه دعا رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات مباشرة مع روسيا حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام في أوكرانيا.

دعوات لاجراء مفاوضات أوكرانية مع روسيا

وأضافت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن رسالة من أوربان إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أرسلها اليوم السبت، أن رئيس وزراء هنغاريا لفت في الرسالة إلى وجود خلافات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.

وعلق أوربان على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي مؤخرا بأن الأقوياء يصنعون السلام والضعفاء يشعلونها.

وانعقد أمس الجمعة في واشنطن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي تحول إلى مشادة كلامية حادة.

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، فإن الزعيم الأمريكي طرد رئيس نظام كييف بسبب عدم الاحترام الذي أظهره كما تم إلغاء توقيع اتفاقية المعادن النادرة بين واشنطن وكييف.

بدورها، ذكرت قناة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى في دائرة ترامب أن ما حدث في البيت الأبيض يثير مسألة تعليق المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وأشارت التقارير إلى أن المسؤولين في كييف أصيبوا باليأس بعد ما حدث، ويحاولون إعادة البيت الأبيض إلى المناقشات لكن دون جدوى، لأن ترامب لا يريد التحدث مع زيلينسكي في الوقت الحالي.

إلا أن بعض قادة أوروبا أعلنوا دعمهم لزيلينسكي والوقوف إلى جانب أوكرانيا.

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