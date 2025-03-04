الرئيس العراقي: استهداف إسرائيل للمنظمات الدولية يؤكد عدم اكتراثها بالقوانين

أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن استهداف إسرائيل للمنظمات الدولية يعد دليلًا واضحًا على عدم التزامها بالقوانين والأعراف الدولية.



وشدد رشيد، في تصريحات له، على دعم العراق لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيه لتحقيق آماله في إقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن الحق الفلسطيني "أصيل"، رغم المحاولات المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية.

فيما قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، مساء اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم خطة إعادة إعمار غزة.

وأضاف الرئيس العراقي: "تشكيل فريق دولي لتوزيع الالتزامات على الدول المشاركة في إعمار غزة".

وتابع الرئيس العراقي: "هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية".

تهجير سكان غزة وإعداد خطة واحدة لإعادة إعمار القطاع

قال ملك الأردن عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء إن علينا التأكيد على رفض تهجير سكان غزة وإعداد خطة واحدة لإعادة إعمار القطاع.

وأكد العاهل الأردني على دعم السلطة الفلسطينية وحل الدولتين، وضرورة العمل على وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الثلاثاء، أن على المجتمع الدولي إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الأمين العام لـ الأمم المتحدة أمام القمة العربية الطارئة إنه لا مستقبل مستداما في قطاع غزة إلا إذا كانت جزءا من دولة فلسطينية كاملة.

لا إعادة إعمار مستداما في غزة دون أفق سياسي واضح ومتكامل

وأضاف جوتيريش: "لا إعادة إعمار مستداما في غزة دون أفق سياسي واضح ومتكامل.. وهناك خطر لزيادة الدمار الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة"

وتابع جوتيريش: "العمليات الإسرائيلية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الدمار في غزة".

انطلاق القمة العربية غير العادية حول القضية الفلسطينية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوفود المشاركة في القمة العربية غير العادية حول القضية الفلسطينية.

وبدأ القادة العرب، أمس الإثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

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