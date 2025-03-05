طالب يسأل: ازاي قارئ الفنجان والأبراج بيعرف المستقبل؟ وعلي جمعة: "الجن بيعرف الماضي فقط"

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا" ، عن قضية مهمة انتشرت في العصر الحديث، وهي قضية الـ “فوركاستنج Forecasting”، التي تعني التنبؤ بما سوف يحدث فيما بعد.

وتلقى جمعة سوالا من شاب: ازاي قارئ الفنجان والأبراج بيعرف المستقبل؟

وأجاب: الفنجان حاجة جديدة وقريبة، بمعنى أنها لم تكن موجودة عند الأقدمين، والملاحظ أن قارئ الفنجان بيقول حاجات عامة.. تحدث لكل الناس.. يعني قدامك طريق سفر.. كل الناس عندها طريق سفر.. انت شايل الهم.. مين فينا مش شايل الهم؟! ومش عنده مشكلة في الشغل، في الأولاد، في الفلوس، في الصحة؟!

بيتكلموا كلمات عامة بحيث أننا نعتبر الفنجان كأنه لا شيء.. واستهواء، لما أقولك حاجة وتحس إنها لمست عندكك شيئا معينا فتنها أمامها.

الجن يعرف الماضي فقط

واستدرك قائلا: عندنا مخلوق اسمه الجن، بيعرف الماضي، لكن مش بيعرف المستقبل.. ممكن يتدخل في هذا ويوحي إلى قرينه من الأنس بمثل هذه الأشياء، لكن مش في الفنجان.. الفنجان استهواء، مش معرفة للغيب، بيبقى كلام عام يصلح لكل حاجة.. لكن “التاروت” ممكن يكون فيه ضرب من الجن.. وفيه حاجات تانية اللي هي النجوم.. والأبراج فيها أيضا تجربة إن مواليد الشهر ده عندما يكون فيه فلك معين يكون لهم خصائص معينة.. بالتجربة وجدناها أغلبية مش كلية، كل واحد له معدة ورئة، لكن لما أقولك انت رومانسي شوية أو جاد في عملك أو غضوب.. دي صفات عامة.. ولذلك لما بتوع الأبراج وقعوا في المشكلة التشابه دي قالوا نفرق بين الرجل والمرأة.. يبقى فيه حوت رجل وحوت امرأة.. برضه لقيوا المسألة مختلفة.. فقالوا: إن فيه رجل حوت جيد، ورجل حوت رديء.. وامرأة حوت جيدة، وامرأة حوت رديئة تهربا ومضاد للواقع.

"العلم يدعو للإيمان"

وقال الدكتور علي جمعة: ناخد من الكلام ده كله حاجة عايزين نفهمها بعمق.. ربنا خلق الكون وخلق بينه علاقات كتيرة جدا، لدرجة تجعلنا مذهولين أمام قدرة الله.. فراح واحد ألف "العلم يدعو للإيمان"، حيث تبين من الساينس.. العلم التجريبي.. أن الشمس لو اقتربت بدرجة بسيطة نحترق، ولو ابتعدت نتجمد.. مين اللي حطها في مكانها الدقيق ده؟



وأضاف: القمر لو قرب تحصل ظاهرة المد والجزر، لو بعد يبقى مش مضبوط.. بحيث يستحيل عقلا أن هذا الكون بلا خالق.. ومن يقول إن هذا الكون بلا خالق عامل زي اللي بيقول إن فيه زلزال حصل في مطبعة فالحروف نزلت واترصت جنب بعضها وشكلت جمل، وطلعت شعر، وهذا الشعر اتدلق على الكتاب فراح طبع الكتاب.. كلام مجانين.. اللي يقول إن الكون ده ملوش إله، والإبداع ده كله يحصل بهذه الكيفية.

العلماء قالوا إن فيه حاجة.. ربنا ربط بين جريان الكواكب والأحداث الأرضية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.