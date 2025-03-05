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خارج الحدود

الدنمارك ترفض ضم جرينلاند إلى أمريكا

وزير الدفاع الدنماركي،
وزير الدفاع الدنماركي، فيتو

رفضت الدنمارك، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التي جدد فيها دعمه لضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام الكونجرس.

ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة

وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: إن "ذلك لن يتحقق أبدا"، مضيفا أن الاتجاه الذي ستسير فيه جرينلاند يقرره سكانها بأنفسهم.

 سكان الجزيرة الدنماركية

ولفت إلى أن ترامب عبّر عن تأييده لتقرير سكان الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، مصيرهم.

انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة

وكان الرئيس الأمريكي جدد، الليلة الماضية، في خطابه أمام الكونجرس، دعمه لانضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وشدد على أهمية الجزيرة للأمن القومي والعالمي، قائلا "نحن ندعم بقوة حقكم في تقرير مستقبلكم، وإذا اخترتم الولايات المتحدة فنحن نرحب بكم".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الكونجرس الجزيرة الدنماركية

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