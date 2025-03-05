ترامب: جرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب أمام الكونجرس، رغبته في سيطرة بلاده على جرينلاند.

وأكد ترامب لسكان الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي أنّ الولايات المتّحدة "ستحافظ على سلامتكم".

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 6 أسابيع: "نحن بحاجة إلى (جرينلاند) حقّا من أجل الأمن العالمي الدولي".

رسالة ترامب بسكان جرينلاند

وأضاف قائلا: "وأعتقد أنّنا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها.. معا، سنأخذ جرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل".

وقال الرئيس الأمريكي لسكان جرينلاند: "نرحب بك في أمريكا إن أردت"، وأضاف موجها كلامه إلى سكان الجزيرة "ندعم حقكم في تقرير مصيركم".

وكان ترامب قال سابقا إنه سيجعل جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها.

من جهتهم، قال بعض قادة جرينلاند: إن أكبر جزيرة في العالم، والتي يسكنها 57 ألف شخص، لا تريد أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة أو الدنمارك.

وقال نايا إتش ناثانيلسن، وزير الأعمال والتجارة في جرينلاند، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد تسبب الخطاب المؤسف (للرئيس ترامب) في الكثير من القلق والانزعاج ليس فقط في غرينلاند ولكن في بقية دول التحالف الغربي".

جرينلاند ليست للبيع

وفي كوبنهاجن، قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، في وقت سابق: إن جرينلاند ليست للبيع، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأسبوع الماضي: إن اهتمام الرئيس دونالد ترامب بشراء الجزيرة "ليس مزحة".

وتابعت قائلة قبل اجتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "جرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك. جزء من أراضينا وليست للبيع".

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