رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

أثارت أجواء رمضان في مصر حالة من الشغف والحب لدي العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية، الذين وصفوا الأجواء الرمضانية في مصر بأنها متفرده، حيث توجد فوانيس رمضان، التي لا يوجد مثلها في العامل، كما أكدوا على تفرد الحارة المصرية في شهر رمضان، لتتحول إلى منزل كبير يضم المصريين وغير المصريين.

أجواء رمضان في مصر تسحر العرب

ودشن العرب هاشتاج بعنوان "مصر في عيون عشاقها"، لوصف الأجواء المتفردة في مصر فس شهر رمضان.

وعبر المحامي الكويتي سعود الشحومي عن حبه واشتياقه لأجواء رمضان في مصر، حيث قال: "فوانيس رمضان.. مصرية.. لاتوجد دولة في العالم لديها طقوس رمضانية مميزة كما هي مصر؟ سبحان الله مصر فعلا متميزة في رمضان، حتى ليل مصر في رمضان مختلف"

زينة وفوانيس رمضان في مصر حاجة تانية، فيتو

وعن ذكرياته في رمضان قال المحامي الكويتي سعود الشحومي "لكن ذكرياتي في أيام وفي ليالي رمضان، الفوانيس الجميلة بألوانها البهية منتشرة على جوانب الطرق، الحواري في مصر سبحان الله تشعر بأنها أصبحت منزل وصالة كبيرة تجمع الكل؟".

وتابع الشحومي "على الرغم من بساطة الشعب المصري، أنا على يقين قولًا واحدًا في هذا الشهر، لو مشيت في أي شارع ودخلت أي حارة أو قرية أو مدينة ستجد رغيف العيش، ستجد الكل يقول لك في إبتسامة مسبقة تفضل؟ الحلويات منتشرة المساجد مكتظة، الخيم الرمضانية والشوارع التي ترقص فرحا في هذا الشهر متميزة هي مصر فعلًا!".

سهرات رمضانية وأجواء ساحرة في مصر

وعن السهرات الرمضانية في مصر قال سعود الشحومي: "السهرات الرمضانية الجميلة، القهاوي الجميلة النيل رائع هذه الأيام كأنه يصوم معنا ويبتهل؟، الأبطال يحتفون معنا في مسلسلات رمضانية رائعة ومتنوعة من المال والبنون وعبدالغفور البرعي ولن أعيش في جلباب أبي حتى ليالي الحلمية وصولا إلى العتاولة وسيد الناس يا مداح!".

الحارة المصرية في رمضان، فيتو



واستطرد سعود الشحومي في وصف تفرد أجواء مصر في رمضان، فقال: "الله أكبر، هي صيحات نسمعها في حرب رمضان إلى الحروب التي خاضها الجيش العربي المصري، هي صيحات الجهاد؟، جميلة يامصر، جميلة يامصر أنتي في هذه الليالي، ننتظر اليوم وننتظر غدا وبعده صوت المسحراتي والطبلة وصياحه الجميل السحور يا صايم؟، العبارات المشهورة للمسحّرين قولهم: يا نايم وحّد الدّايم يـا غافي وحّـد الله يا نايم وحّد مولاك للي خلقك ما بنساك قوموا إلى سحوركم جاء رمضان يزوركم..اصحي يا نايم وحد الدايم.."

واختتم سعود الشحومي فقال: "يارب يامعبود، رب السماوات والأرض رب المشرق والمغرب، أحفظ جمهورية مصر العربية وبلاد المسلمين، وأحفظ كل من سكن أرضها من أقباط، وأحفظ كل من مر فيها يارب يامعبود، أكتب لي عمرة قريبة وسفرة قريبة إلى مصر وحضور مباراة نادي الزمالك؟"

تعيشي يا ضحكه مصر وتفرحي العالم

وعلق البلوجر السعودي تركي الثبيتي قائلًا: "لن تجد أجمل من أجواء وطقوس المصريين في كل المواسم شعب جميل بكل تفاصيله ربنا يكرمهم وينعم عليهم ويجعل أيامهم فرح وسعادة"

أما البلوجر السعودي محمد جاد فقال: "وتعيشي يا ضحكه مصر.. تفرحي العالم ويضحك لما تضحك مصر"

✨#مصر:



🔸الحياة في #مصر بعد الفطول تتحول إلى ساحة نابضة بالحيوية ^^ يقوم الناس لصلاة التراويح أو التنزه أو التسوق مع التداخل بألوان المحلات التجارية يعكس روح الشهر الكريم #رمضان ويجمع الناس للإستمتاع بروح الشهر الكريم بعد صيام يوم طويل..#مصر_بعيون_عشاقها ❤️ pic.twitter.com/T5vUKQ94ZK — MOHAMED 🇦🇪.. (@MohammedSuroor1) March 4, 2025



أما البلوجر الإماراتي محمد سرور فقال: " الحياة في مصر بعد الفطول تتحول إلى ساحة نابضة بالحيوية.. يقوم الناس لصلاة التراويح أو التنزه أو التسوق مع التداخل بألوان المحلات التجارية يعكس روح الشهر الكريم رمضان ويجمع الناس للإستمتاع بروح الشهر الكريم بعد صيام يوم طويل.. مصر بعيون عشاقها".

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