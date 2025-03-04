تنطلق اليوم مجانًا، 16 عرضًا مسرحيًّا من قصور الثقافة ضمن "ليالي رمضان"

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم 16 عرضا مسرحيا خلال شهر رمضان المبارك، ضمن عروض الموسم الجديد من "ليالي رمضان"، وفي إطار خطة وزارة الثقافة.

تنفذ العروض المسرحية بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع ما بين عروض التجارب النوعية والأخرى الخاصة بفرق الأقاليم، من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

عروض قصور الثقافة في رمضان

يقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "نهاية فاوست" لفرع ثقافة الشرقية، إخراج محمد الدرة ويعرض في التاسعة مساء، على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، بدءا من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الاثنين ١٠ مارس.

أما العرض الثاني لفرع ثقافة كفر الشيخ، يأتي بعنوان "موسم الدم" لفرقة قصر ثقافة فوه، وإخراج محمد علي، يقدم بدءا من غد الأربعاء ويستمر حتى الثلاثاء ١١ مارس.

ويعرض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ١٢ عرضا مسرحيا، تبدأ مساء اليوم الثلاثاء على مسرح قصر ثقافة دمنهور، مع عرض "تأثیر جانبي" لفرع ثقافة البحيرة، إخراج عمرو جلال، ويستمر حتى الاثنين 10 مارس

ويستقبل قصر ثقافة الأنفوشي العروض المسرحية التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية، بدءا من اليوم بتقديم عرض "فندق العلمين"، ضمن التجارب النوعية لقصر ثقافة الشاطبي، وإخراج محمد الحداد، ويستمر حتى 6 مارس.

يليه العرض المسرحي "القرد كثيف الشعر" لفرقة قصر برج العرب، إخراج إبراهيم أحمد، في الفترة من 7 حتى 9 مارس، وتقدم فرقة قصر مصطفى كامل العرض المسرحي "غرفة عزل" إخراج محمود جمال مرسي في الفترة من 10 حتى 12 مارس.

وتقدم فرقة بيت القباري عرض "رغبة تحت شجر الدردار"، إخراج محمد عبد المولى، يومي 14، 15 مارس.

وتتواصل الفعاليات مع عرض "المطبخ" ضمن عروض التجارب النوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، إخراج أحمد علاء، وذلك يومي 16، 17 مارس.

وتقدم فرقة بيت ثقافة بولكلي عرض التجربة النوعية "مشعلو الحرائق"، إخراج محمد زغلول، يومي 18، 19 مارس.

وتقدم فرقة بيت ثقافة القباري عرض التجارب النوعية "تيك تاك بوم"، إخراج محمد أشرف، يومي 20، 21 مارس.

قصور الثقافة

وتقدم فرقة قصر ثقافة الأنفوشي عرض "الرهان" إخراج رامي نادر، يومي 22، 23 مارس، وتقدم فرقة الشاطبي عرض "حذاء مثقوب" إخراج سامح الحضري، يومي24، 25 مارس، يعقب ذلك عرض التجارب النوعية "رفرفة" لفرقة الأنفوشي، إخراج أكرم نجيب، يومي 26، 27 مارس.

وتختتم عروض الثغر بتقديم العرض المسرحي "كاليجولا" لفرقة قومية الإسكندرية، إخراج إبراهيم الفرن، يومي28، 29 مارس.

أما إقليم القناة وسيناء الثقافي، فيقدم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "العائلة الحزينة" لفرقة قصر ثقافة الإسماعيلية، إخراج أحمد كمال، ويعرض في الفترة من23 حتى 28 مارس، والثاني بعنوان "طرطوف" لفرقة بيت ثقافة التل الكبير، إخراج محمد عبد الخالق، وذلك في الفترة 25 حتى 28 مارس.

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