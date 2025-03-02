وسط أجواء الزينة والبهجة، رمضان بطعم مختلف في شارع عين جالوت بالإسكندرية (صور)

شارع عين جالوت، لاتزال شوارع مينا البصل غرب الإسكندرية تتنافس في زينة شهر رمضان المبارك، ففي نفس الحي الذي يضم شارع بن شميل أجمل شوارع المدينة في زينة شهر رمضان، ظهر شارع آخر هو شارع عين جالوت الذي تزين لاستقبال الشهر الكريم بأيد سكانه، وهو الشارع الذي فاز بأفضل شوارع الوطن العربي في زينة رمضان.

شارع عين جالوت يتزين

هنا في شارع عين جالوت بمنطقة القباري، رمضان مختلف بزينة مختلفة، حيث جاءت مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في طرق التزيين والتصميمات المبتكرة التي نفذها أبناء المنطقة بالجهود الذاتية، بعد أن وزع الأهالي مهام العمل على أنفسهم.

شارع عين جالوت وفلسطين

هنا في عين جالوت، مدفع رمضان، ولوحات فنية لمساجد، ذات ألوان مبهجة على الحوائط يتوسطها عبارات مرتبطة بشهر رمضان، وأخرى تحمل أدعية بالخير لمصر وأهلها، ولم يغب دعم فلسطين عن أهالي الشارع الذين رسموا فتي يرتدي الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

وهنا أيضا في عين جالوت قصاصات معلقة بين شرفات المباني يحطيها فوانيس الأركيت ومصابيح ملونة، أعمدة إنارة جديدة على رصيفي طريق لم تغلفه فرشاة التلوين، هكذا ظهر الشارع بعد تجهيزه للاحتفال بشهر رمضان بمشاركة سكان من مختلف الأعمار.

أهالي عين جالوت يتحدثون

قال محمد الكناني أحد أهالي شارع عين جالوت : ورثنا مثل الكثيرين عادة التزيين في رمضان، ولكن قبل بضع سنوات فكرنا ألا يكون الأمر عشوائيا، وأن يكون بتخطيط وتنسيق بين كل سكان الشارع، لنشر البهجة من خلال أشكال جمالية بمساعدة حرفيي المنطقة، لافتا إلى أن الشارع يسكنه عدد من الحرفيين في مهن مختلفة مثل النجارة والكهرباء والحدادة وفنون الخط العربي وغيرها، وأن كل فرد من الأهالي كان يضيف للتصميمات لمسته وفقا لما يتقنه.

وأوضح الكناني،أن الشارع كان شارك في مسابقة أطلقها أحد المواقع العربية قبل سنوات بين الشوارع الشعبية للمنافسة على لقب أفضل شارع يظهر بشكل جمالي خلال شهر رمضان وفاز شارع عين جالوت بالمركز الأول، الأمر الذي شجع باقي الشوارع المجاورة على الاجتهاد في تزيين مناطقهم في كل رمضان

وأضاف الكناني، أنه تخصص في كتابة الأدعية على حوائط الشارع بحكم عمله خطاطا، واختار عبارات منها " رمضان كريم، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، وارفع الغمة عن الأمة"، بجانب عبارات الاحتفاء بحلول شهر رمضان الكريم، وتعليق الأشكال المختلفة لفانوس رمضان."

وقال محمد جاب الله، من أهالي المنطقة: إن سكان الشارع يحرصون على عمل أشكال مبتكرة لزينة رمضان في كل عام، لدرجة أنهم باتوا يخوضون منافسات سنوية للحصول على لقب أجمل شارع من الناحية الفنية والجمالية، موضحا أن كل فرد من الأهالي يعمل متطوعا بعد عودته من عمله الأساسي بجانب تبرع كل أسرة بمبلغ صغير لشراء الخامات، كأحد صور التعاون المعتادة بالمنطقة منذ سنوات.

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