الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

رئاسة حي غرب المنصورة تشن حملة مكبرة لرفع التعديات على حرم الطريق بالشوارع

رفع الإشغالات والتعديات
رفع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام بالمنصورة، فيتو

شنت رئاسة حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة  ، قاد الحملة  محمد المرسى مدير الإشغالات، ومسئولي الإشغالات بحي غرب.

حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حي غرب المنصورة

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة 

رفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة وإخلاء أرصفة الشوارع 

وقد جاء ذلك على أعقاب الجولة التفقيديه للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشوارع المدينه والذى وجه خلالها برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة  وإخلاء أرصفة الشوارع من أي اشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع وسط المدينة.

وتنفيذا للتوجيهات قد تم رفع التعديات على حرم الطريق بمحيط مستشفى المنصورة الدولى ومدينة مبارك، حيث تم رفع تعديات المحلات والباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والتي تعوق حركة المارة،  كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات.

رفع التعديات على حرم الطريق بمنطقة الأتوبيس الجديد

وتنفيذا للتوجيهات قد تم رفع التعديات على حرم الطريق بمنطقة الأتوبيس الجديد، حيث تم رفع تعديات الكافيهات والمقاهى والمحلات والأكشاك والباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والتي تعوق حركة المارة،  كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية.
 

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الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات 

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية  لما تمثله من تشويه للشكل الحضارى للمحافظة.

 

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