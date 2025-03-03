الإثنين 03 مارس 2025
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مدير تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة غرب المنصورة (صور)

جولة مدير التعليم
جولة مدير التعليم العام بالدقهلية، فيتو

 توجه اليوم الإثنين، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام في الدقهلية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية يرافقه الدكتور طارق شعيب مدير مرحلة بإدارة التعليم الإعدادي بالمديرية. 

مدير عام التعليم العام بالدقهلية يتابع مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية

 جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

 

المدارس المستهدفة في جولة مدير التعليم العام

حيث تابع مدارس:

-كوم الديربي للتعليم الأساسي
-تلبانة الثانوية المشتركة 
-تلبانة الإعدادية

نسب حضور وغياب الطلاب

اطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشددًا على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية

حسن سير العملية التعليمية بالمدارس

وقد أثني  مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس.

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