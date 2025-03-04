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محافظ الدقهلية يناقش عددا من طلبات المواطنين لإقامة مشروعات استثمارية (صور)

اجتماع اللجنة الاستثمارية
اجتماع اللجنة الاستثمارية بالدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعًا باللجنة العليا للاستثمار لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تخدم الثروة الزراعية.

محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا باللجنة العليا للاستثمار

 
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعصام حجاج مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للاستثمار.

تقديم دراسة جدوي وملاءة مالية من البنك للتأكد من قدرة صاحب المشروع على تنفيذه


ووجه " المحافظ " بضرورة تقديم دراسة جدوي وملاءة مالية من البنك، للتأكد من قدرة صاحب المشروع علي تنفيذه حتي لا تتحول هذه المشروعات إلي مجرد موافقات علي ورق فقط، ويصبح الغرض منها تبوير الأراضي الزراعية.
 

ندعم بكل قوة إقامة العديد من المشروعات الخدمية

وقال " مرزوق " ندعم بكل قوة إقامة العديد من المشروعات الخدمية في حالة وجود جدوي حقيقة من هذه المشروعات ومدي استفادة المواطنين منها واحتياج السوق اليها.

الفحص الجيد لكافة الموضوعات قبل عرضها علي اللجنة العليا للاستثمار
 

ووجه " المحافظ " بالفحص الجيد لكافة الموضوعات قبل عرضها علي اللجنة العليا للاستثمار من خلال المعاينة علي الطبيعة والدراسة الفنية والمالية للمشروع وتحديد ما إذا كانت هناك جدوي حقيقية من عدمه.

اللجنة وافقت على عدد من المشروعات الخدمية


والجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على عدد من المشروعات الخدمية مثل (إقامة مزارع للدواجن والمواشي، وثلاجات حفظ خضار وفاكهة ولحوم ودواجن، ومحطات تموين سيارات).

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