حملات موسعة لإزالة إشغالات الباعه الجائلين بسوق الجمعة فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين بسوق الجمعة بنطاق الحى، يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبناءً علي تعليمات المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بتكثيف الحملات علي مدار اليوم، ووضع ضوابط للاسواق والاستجابة الفورية لاي شكوي تخص المواطن.

وفي هذا الصدد تنفيذ حمله موسعة لإزالة الإشغالات وتوسعة الطريق ورفع المخلفات بسوق الجمعة الذي يتم الفرش والبيع فيه يوم الجمعة من كل أسبوع بدون إشغال للطريق ووفقًا للضوابط

هذا وقد تم بالحملة رفع الإشغالات التي تشغل الطريق العام وتم توسعة الطريق وتيسير حركة المرور

كما توجهت الحملة إلي سوق الحمام وتمت إزالة ورفع كافة الإشغالات وتوسعة الطريق للسيارات وتم التمركز بالاسواق للقضاء علي اي اشغالات وجاري المتابعة،وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانيه واشغال الطريق بالحي

وشددت رئيس الحي علي المتابعه المستمره للاسواق لعدم وجود اي اشغالات او فروشات مع توسعه الطريق للسيارات والماره وعدم اشغال الطريق والالتزام بالضوابط

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