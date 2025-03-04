محافظ الدقهلية يتابع إزالة تعديات على أرض زراعية ليلا بالسنبلاوين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ أعمال إزالة بناء مخالفة بمركز السنبلاوين، عبارة عن سميل خرساني، وأكد أنه أصدر توجيهاته بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، لأي مخالفة أو تعدي بالبناء.

الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل جميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري، لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة أو أي محاولات للبناء بالمخالفة، للقوانين المنظمة.

تنفيذ الإزالة لبناء المخالف المقام على أرض زراعية بقرية ديو الوسطى

من جانبه أكد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، أنه قام وفريقه المعاون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وبدأ تنفيذ الإزالة على الفور، تجاه البناء المخالف المقام على أرض زراعية بقرية ديو الوسطى التابعة للوحدة المحلية بالحصاينة، وأوضح أنه عبارة عن سميل خرساني بارتفاع 70 سم وبطول 8 متر تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، بإشراف رئيس الوحدة القروية بالحصاينة وفريق العمل الميداني.

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