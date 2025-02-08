حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين في المنصورة (صور)

شنت رئاسة حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والأسواق العشوائية المتمركزة بمنطقة الشيخ حسانين، والتى تعيق حركة المارة ولفك الاختناق المرورى المتواجد الناتج عن العشوائية المتواجدة بالمكان.

قاد الحملة محمد حسن نائب رئيس حى غرب، ومحمد المرسى مدير الإشغالات بحى غرب والفريق المعاون من إدارة الإشغالات، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية.

وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.



رفع التعديات على الطريق والإشغالات التى تعوق الحركة

كما تم خلال الحملة رفع التعديات على الطريق والإشغالات التى تعوق الحركة المرورية وتشوة المنظر الجمالى بنطاق الحى، حيث تم رفع شاسية حديد بميدان الملكة بمنطقة السكة الجديدة.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.

ووجه رئيس حى غرب المنصورة، لإدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك للحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق .

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