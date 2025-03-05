كرة السلة، مفاجآت قوية في مواجهات الجولة السادسة بدوري السوبر

كرة السلة، أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من الدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة رجال، للموسم الحالي 2024/ 2025.

وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة كالتالي:

سبورتنج (91) - (86) الأهلي

الاتحاد السكندري (97) - (101) الزمالك

هليوبوليس (55) - (64) الجزيرة

طلائع الجيش (75) - (77) المصرية للاتصالات

فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزا مستحقا أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (101-97)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة الشاطبي بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر.

الأهلي يخسر أمام سبورتنج

وضمن لقاءات نفس الحولة، تلقى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي خسارة أمام نادي سبورتنج بنتيجة (86-91)، في الجولة السادسة من دوري السوبر للموسم الحالي.

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