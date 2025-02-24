كرة السلة، اكتمال عقد المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية بأنجولا

كرة السلة، أسدل الستار على التصفيات المؤهلة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة رجال، والمقرر لها خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

المنتخبات المتأهلة لكأس أفريقيا لكرة السلة

وتأهلت منتخبات، مصر وأنجولا والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار وتونس وجنوب السودان ومدغشقر ومالي وغينيا ورواندا وأوغندا ونيجيريا وكاب فيردي وليبيا.

منتخب مصر يتأهل لكأس الأمم الأفريقية

وكان المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، قد حسم تذكرة التأهل بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في المرحلة النهائية من التصفيات، خسر في مواجهتين أمام مدغشقر وكوت ديفوار وفاز في مباراة وحيدة أمام منتخب أفريقيا الوسطى.

مشوار منتخب كرة السلة في التصفيات

وشهد مشوار المنتخب الوطني في التصفيات خوض 6 مباريات في مرحلتين، فاز في 3 مواجهات وخسر في مثلها، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، خلف منتخب كوت ديفوار صاحب الصدارة بـ12 نقطة.

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