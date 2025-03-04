كرة السلة، فوز الزمالك وخسارة الأهلي في دوري السوبر

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزا مستحقا أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (101-97)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة الشاطبي بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر.

وضمن لقاءات نفس الحولة، تلقى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي خسارة أمام نادي سبورتنج بنتيجة (86-91)، في الجولة السادسة من دوري السوبر للموسم الحالي.

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