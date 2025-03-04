الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، فوز الزمالك وخسارة الأهلي في دوري السوبر

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزا مستحقا أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (101-97)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة الشاطبي بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر.

 

وضمن لقاءات نفس الحولة، تلقى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي خسارة أمام نادي سبورتنج بنتيجة (86-91)، في الجولة السادسة من دوري السوبر للموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الأهلي الزمالك الاتحاد السكندري دوري كرة السلة

مواد متعلقة

بعد التأهل، تاريخ منتخب كرة السلة في البطولات الأفريقية

كرة السلة، اكتمال عقد المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية بأنجولا

كرة السلة، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في تصفيات أفريقيا

كرة السلة، احتمالات تأهل منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الجفالي وناصر منسي وعبد المجيد

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

الأرصاد تحذر: تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

أبرزها الأهلي ضد طلائع الجيش، حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

كرة السلة، فوز الزمالك وخسارة الأهلي في دوري السوبر

منوعات

المزيد

أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، محطات في حياة عثمان بن عفان

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

المزيد
الجريدة الرسمية