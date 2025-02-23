الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في تصفيات أفريقيا

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب كوت ديفوار، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقامة حاليا في مدغشقر.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر أمام كوت ديفوار في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مصر وكوت ديفوار، فيتو
مصر وكوت ديفوار، فيتو

ويحتل منتخب مصر حاليا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بـ8 نقاط من الفوز في 3 لقاءات والخسارة في مباراتين.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

احتمالات تأهل منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

ويمتلك منتخب مصر أكثر من فرصة تضمن له التأهل لكأس الأمم الأفريقية، وأولها الفوز اليوم أمام منتخب كوت ديفوار دون النظر لباقي النتائج.

أما الفرصة الثانية وهي الخسارة أمام كوت ديفوار وخسارة منتخب أفريقيا الوسطى أمام منتخب مدغشقر.

مشوار منتخب مصر في التصفيات

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة (75-71)، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب مدغشقر بنتيجة (80-82).

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في التصفيات الأفريقية أمام منتخبات أفريقيا الوسطى ومدغشقر وكوت ديفوار.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب الوطني كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب المصري لكرة السلة 

مصر × أفريقيا الوسطى - الجمعة 21 فبراير | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × مدغشقر - السبت 22 فبراير | انتهت بخسارة منتخب مصر

مصر × كوت ديفوار - الأحد 23 فبراير | 6 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبا وهم: إيهاب أمين وأحمد عادل وميدو طه ويوسف شحاتة ومهاب ياسر وعمرو زهران ويوسف شوشة وعمر الشيخ وخالد عبد الناصر وأنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر طارق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة المنتخب الوطني لكرة السلة محمد الكرداني منتخب كوت ديفوار كاس الأمم الإفريقية مباراة مصر وكوت ديفوار

مواد متعلقة

كرة السلة، احتمالات تأهل منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

الكرداني: منتخب كرة السلة جاهز لتصفيات أفريقيا وهدفنا العلامة الكاملة

كرة السلة، موعد مباراة مصر وأفريقيا الوسطى بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

نتيجة مخيبة للآمال، اتحاد كرة السلة يواصل مسلسل السقوط

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

جمال شعبان يحذر من مرض خارج السيطرة يصيب بالسكتة القلبية والموت المفاجئ

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

اليوم بـ50 جنيه، النواب يوافق على ضوابط تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

منوعات

المزيد

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية