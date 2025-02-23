كرة السلة، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في تصفيات أفريقيا

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب كوت ديفوار، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقامة حاليا في مدغشقر.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر أمام كوت ديفوار في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مصر وكوت ديفوار، فيتو

ويحتل منتخب مصر حاليا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة بـ8 نقاط من الفوز في 3 لقاءات والخسارة في مباراتين.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

احتمالات تأهل منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية

ويمتلك منتخب مصر أكثر من فرصة تضمن له التأهل لكأس الأمم الأفريقية، وأولها الفوز اليوم أمام منتخب كوت ديفوار دون النظر لباقي النتائج.

أما الفرصة الثانية وهي الخسارة أمام كوت ديفوار وخسارة منتخب أفريقيا الوسطى أمام منتخب مدغشقر.

مشوار منتخب مصر في التصفيات

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة (75-71)، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب مدغشقر بنتيجة (80-82).

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في التصفيات الأفريقية أمام منتخبات أفريقيا الوسطى ومدغشقر وكوت ديفوار.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب الوطني كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب المصري لكرة السلة

مصر × أفريقيا الوسطى - الجمعة 21 فبراير | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × مدغشقر - السبت 22 فبراير | انتهت بخسارة منتخب مصر

مصر × كوت ديفوار - الأحد 23 فبراير | 6 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبا وهم: إيهاب أمين وأحمد عادل وميدو طه ويوسف شحاتة ومهاب ياسر وعمرو زهران ويوسف شوشة وعمر الشيخ وخالد عبد الناصر وأنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر طارق.

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