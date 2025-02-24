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رياضة

بعد التأهل، تاريخ منتخب كرة السلة في البطولات الأفريقية

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، حسم المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، حسم تذكرة التأهل بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض المنتخب الوطني 3 مباريات في المرحلة النهائية من التصفيات، خسر في مواجهتين أمام مدغشقر وكوت ديفوار وفاز في مباراة وحيدة أمام منتخب أفريقيا الوسطى.

تاريخ منتخب كرة السلة في أفريقيا

ويمتلك المنتخب الوطني تاريخا متواضعا من الإنجازات الأفريقية، حيث توج بلقبين فقط من كأس الأمم في عامي 1975 و1983، وأقيمت النسختين في القاهرة.

المنتخبات المتأهلة لكأس أفريقيا لكرة السلة

وأسدل الستار على التصفيات المؤهلة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة رجال، والمقرر لها خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

وتأهلت منتخبات، مصر وأنجولا والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار وتونس وجنوب السودان ومدغشقر ومالي وغينيا ورواندا وأوغندا ونيجيريا وكاب فيردي وليبيا.

مشوار منتخب كرة السلة في التصفيات

وشهد مشوار المنتخب الوطني في التصفيات خوض 6 مباريات في مرحلتين، فاز في 3 مواجهات وخسر في مثلها، ليحتل وصافة ترتيب المجموعة بـ9 نقاط، خلف منتخب كوت ديفوار صاحب الصدارة بـ12 نقطة.

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