مسلسلات رمضان 2025، ميرنا نور الدين وأحمد العوضي يتعاونان في عملين سابقين

مسلسلات رمضان 2025 أحدث الثنائى أحمد العوضي وميرنا نور الدين إثارة وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعاونهما خلال أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقومان ببطولته.

ولم يكن هذا التعاون الاول لهما فسبق وشارك الثنائي في عملين من قبل أولهم مسلسل “حكايات بنات” في موسمه الرابع، وشاركهم البطولة الفنانون هند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال ونخبة كبيرة من نجوم الفن، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

بينما كان التعاون الثاني في مسلسل الحصان الأسود الذي تم عرضه خلال عام 2017، وقام ببطولته الفنان أحمد السقا،، وشارك فيه ياسمين صبري، وشيري عادل، وصبري فواز.

مسلسلات رمضان 2025

ولكن هذا العام مساحة الدور أمام الثنائي كبيرة ضمن أحداث مسلسل فهد البطل، ومن المقرر أن أحداثه قصة حب جديدة بين فهد وكناريا.

وتواصل أسرة العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية الخاصة بالحلقات النهائية بمنطقة شق الثعبان، التي تحتوي علي نصف مشاهد العمل.

الحلقة 4 من مسلسل فهد البطل

وبدات الحلقة، بهجوم البلطجية والذين أرسلهم شامل “محسن منصور” على أحمد العوضي للانتقام منه بعدما قتل “العوضي” شقيق شامل دفاعا عن شرف شقيقته، وتأتي كناريا “ميرنا نور الدين” في الوقت المناسب وتنقذه عن طريق هروبه بالتروسيكل.

و تتوالي الأحداث، ويتعرض أحمد العوضي للطرد من ورشة الرخام التي كان يعمها بها، حيث أن صاحب الورشة طرده خوفا على لقمة العيش، ويطلب “العوضي” بعدها من صديقه ريكو “عصام السقا” أن يحاول أن يساعده في العمل لدي توفيق التمساح، الرجل الذي كان سبب في تشريد العوضي هو وشقيقته رواية وقتل والدهم، حيث أن من بداية الأحداث والعوضي كان لديه غرض أن يعيش في منطقة شق الثعبان المنطقة التي يقيم بها توفيق التمساح لكي ينتقم منه.

الحلقة 3 من مسلسل فهد البطل

وكانت قد بدأت الحلقة بعثور “فهد” أحمد العوضي على توفيق التمساح “ محمود البزاوي” في منطقة شق التعبان والذي كان من أسباب تشريده هو وشقيقته رواية بالإضافة إلى تحريض عمه “غلاب” علي قتل والد فهد “حماد الجارحي”.

وتتوالى الأحداث، وتظهر ميرنا نور الدين للمرة الأولى من خلال الأحداث بشخصية كناريا وهي فتاة تعمل علي باب الله وتجمع بواقي الرخام لبيعه حتى تستطيع الإنفاق على أسرتها.

وكشفت الأحداث عن خداع كارولين عزمي “رواية” شقيقها “فهد”، حيث أخبرته أنها تعمل في مطعم ولكنها في الحقيقة تعمل في night club.

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