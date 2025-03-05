يستضيف باريس يان جيرمان نظيره ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح مساء اليوم الأربعاء علي ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس" في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فإن لويس أنريكي مدرب النادي الفرنسي استقر علي التشكيل المتوقع للفريق الباريسي أمام ليفربول، وقالت الصحيفة: إن إنريكي سيدفع بالقوة الضاربة منذ البداية.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي وماركينيوس وويليان باتشو، ونونو مينديس.

خط الوسط: فابيان رويز وجواو نيفيز وفيتينيا.

الهجوم: ديزيريه دوي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبلي.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن مدرب بي إس جي سيحتفظ بالجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا على مقاعد البدلاء كورقة رابحة سيعتمد عليها وقت الضرورة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بريست في مرحلة الملحق، في حين تأهل ليفربول بشكل مباشر من مرحلة الدوري.

ويلتقي المتأهل من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مع المتأهل من مباراة أستون فيلا وكلوب بروج، وذلك في مرحلة ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد ليفربول

تاريخيًّا، تواجه الفريقان في 4 مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، دون أن تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ليفربول

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباراة الإياب بين ليفربول أمام باري سان جيرمان

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.