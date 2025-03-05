مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة ليفربول وسان جيرمان والأهلي والطلائع

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم وأبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءا - قناة Ontime sports 1

بتروجيت ضد غزل المحلة - 9 مساءا - غير مذاعة

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءا Ontime sports 2

ليفربول، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

فينورد ضد إنتر ميلان - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

باريس سان جيرمان ضد ليفرول - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD

بنفيكا ضد برشلونة - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

بايرن ميونيخ ضد بايرن ليفركوزين - الساعة 10 مساءا - قناة 3 HD

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