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رياضة

إنريكي: ليفربول ليس محمد صلاح فقط وتنتظرنا مواجهة صعبة

محمد صلاح
محمد صلاح

 قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن مواجهة ليفربول في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، تمثل حافزا له وللاعبيه.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان داخل ملعب حديقة الأمراء، غدا الأربعاء، في ذهاب ثمن النهائي بالبطولة الأوروبية.

 

إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفريول 

 وأضاف إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية: "تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام أكثر فريق متماسك في أوروبا، ولكنها حافز لنا أيضا لإثبات أننا فريق على أعلى مستوى".


وتابع المدرب الإسباني حسبما نقلت صحيفة "لو باريزيان": "ليفربول من أفضل أندية أوروبا في السنوات الأخيرة، وحقق لقب دوري الأبطال قبل سنوات قليلة، ويضم العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح الذي يتوهج بأرقام استثنائية في المواسم الأخيرة".

واستدرك مدرب سان جيرمان "لكن ليفربول لا يعتمد على صلاح فقط، بل هناك فوارق بسيطة بيننا وبينهم، فنحن نميل للاستحواذ والدفاع ككتلة واحدة بينما لا يحتاج الفريق الإنجليزي للكرة كثيرا لتشكيل خطورة، لأن لديهم ثلاثي هجومي أشبه بالطائرات المقاتلة، سريعة وخطيرة، لذا يجب أن نتسم باليقظة لإيقاف خطورتها".

واختتم تصريحاته: "ليفربول يبدو أقوى بدنيا، ولكن باريس لديه إيقاع هجومي وسريع، وأثق أنه بإمكاننا تقديم أفضل ما لدينا، إذا واصلنا بنفس المستوى في الفترة الأخيرة، فإنه بإمكاننا أن نواصل مشوارنا".

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