قمة نارية بين ليفربول وباريس سان جيرمان.. محمد صلاح ينتظر رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا.. وإنريكي يكشف صعوبة مواجهة الريدز

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان داخل ملعب حديقة الأمراء، غدا الأربعاء، في ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يخوض ليفربول اللقاء بعد تصدره مرحلة الدوري المجمع في الدور الأول برصيد 21 نقطة، محققًا 7 انتصارات مقابل خسارة وحيدة أمام بي إس في أيندهوفن في الجولة الأخيرة. أما باريس سان جيرمان، فحجز مكانه في دور الـ16 عبر الملحق، بعدما احتل المركز الخامس عشر في مرحلة الدوري قبل أن يتجاوز مواطنه بريست بنتيجة 10-0 في مجموع مباراتي الملحق.

تاريخيًا، تواجه الفريقان في 4 مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، دون أن تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح

النجم المصري محمد صلاح يتقاسم المركز العاشر مع الفرنسي تييري هنري في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا.

يحلم صلاح بتخطي هنري والوصول إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل أهداف ضد باريس سان جيرمان.

إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفريول

قال لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية: "تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام أكثر فريق متماسك في أوروبا، ولكنها حافز لنا أيضا لإثبات أننا فريق على أعلى مستوى".



وتابع المدرب الإسباني حسبما نقلت صحيفة "لو باريزيان": "ليفربول من أفضل أندية أوروبا في السنوات الأخيرة، وحقق لقب دوري الأبطال قبل سنوات قليلة، ويضم العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح الذي يتوهج بأرقام استثنائية في المواسم الأخيرة".

واستدرك مدرب سان جيرمان "لكن ليفربول لا يعتمد على صلاح فقط، بل هناك فوارق بسيطة بيننا وبينهم، فنحن نميل للاستحواذ والدفاع ككتلة واحدة بينما لا يحتاج الفريق الإنجليزي للكرة كثيرا لتشكيل خطورة، لأن لديهم ثلاثي هجومي أشبه بالطائرات المقاتلة، سريعة وخطيرة، لذا يجب أن نتسم باليقظة لإيقاف خطورتها".

واختتم تصريحاته: "ليفربول يبدو أقوى بدنيا، ولكن باريس لديه إيقاع هجومي وسريع، وأثق أنه بإمكاننا تقديم أفضل ما لدينا، إذا واصلنا بنفس المستوى في الفترة الأخيرة، فإنه بإمكاننا أن نواصل مشوارنا".

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