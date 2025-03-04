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رياضة

بقيادة محمد صلاح، سلوت يعلن قائمة ليفربول لمباراة سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول

 أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.


قائمة ليفربول 

حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

الدفاع: كوانساه، روبرتسون، تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، ديفيز، أرنولد.

الوسط: إليوت، إندو، جرافنبيرخ، جونز، ماكونيل، سوبوسلاي، ماك أليستر، نيوني.

الهجوم: نونيز، جاكبو، كييزا، صلاح، دياز، جوتا.

 

 ليفربول ضد باريس سان جيرمان 

يخوض ليفربول اللقاء بعد تصدره مرحلة الدوري المجمع في الدور الأول برصيد 21 نقطة، محققًا 7 انتصارات مقابل خسارة وحيدة أمام بي إس في أيندهوفن في الجولة الأخيرة. أما باريس سان جيرمان، فحجز مكانه في دور الـ16 عبر الملحق، بعدما احتل المركز الخامس عشر في مرحلة الدوري قبل أن يتجاوز مواطنه بريست بنتيجة 10-0 في مجموع مباراتي الملحق.

تاريخيًا، تواجه الفريقان في 4 مباريات أوروبية سابقة، فاز كل منهما في مباراتين، دون أن تنتهي أي مواجهة بينهما بالتعادل، ويعود آخر لقاء بينهما إلى عام 2018، عندما تفوق ليفربول ذهابًا بنتيجة 3-2، فيما فاز باريس سان جيرمان إيابًا 2-1.

 

رقم قياسي ينتظر محمد صلاح 

 النجم المصري محمد صلاح يتقاسم المركز العاشر مع الفرنسي تييري هنري في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 51 هدفًا.

يحلم صلاح بتخطي هنري والوصول إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل أهداف ضد باريس سان جيرمان.

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