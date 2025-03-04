الثلاثاء 04 مارس 2025
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مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق برج العرب الساحلي

اسعاف
اسعاف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الساحلي في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية بالكيلو 52. 

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 52 بالطريق الساحلي الدولي اتجاه الإسكندرية ببرج العرب.

وانتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب والجثامين إلى ثلاجة المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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