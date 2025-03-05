فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة بترعة الحوامدية

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تكثيف جهودها لكشف غموض جثة لشاب مجهولة عثر عليها كافية بنهر النيل بدائرة قسم شرطة الحوامدية، تم انتشاله بمعرفة الإنقاذ النهرى.

ويعمل فريق بحث على جمع التحريات والمعلومات لتحديد هويته وسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص مجهول الهوية طافية بنهر النيل بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى.



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هانى شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث الحوامدية المقدم عبدالباقى أمين، يفيد فيه بالعثور على جثة شخص مجهول فى العقد الرابع من العمر طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وتم انتشال جثمان المتوفى ونقله للمشرحة.

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