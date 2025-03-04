الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

دينا فؤاد تشعل أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا".. ومصطفى شعبان يحاول قتلها

دينا فؤاد، فيتو
دينا فؤاد، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا" تطورًا دراميًا مشوقًا حيث خضعت شخصية "غزل" التي تجسدها النجمة دينا فؤاد، لمواجهة حادة مع "حكيم" الذي يجسده النجم مصطفى شعبان، حيث حضرت غزل إلى قصر حكيم باشا لتخبره أنها وضعت مولودا وهذا المولود هو ابنه، ثم يغمى عليها، ويتم نقلها إلى المستشفى، وتواجد "حكيم" أمام سرير "غزل" في المستشفى، حيث كانت تتعالج من حمى النفاس، وبمجرد أن أفاقت "غزل" من إغمائها، فاجأها "حكيم" عندما أكد لها أنه ليس أب الطفل الذي تحمله، وأن الأطباء أكدوا له أنه لا يستطيع الإنجاب وأن القضية "منتهية". 

 

وأصرت "غزل" في محاولة منها للدفاع عن نفسها، على أن الطفل هو ابنه، لكن "حكيم" أصر على رفضه واعتبر الطفل غير شرعي، مهددًا بقتلها وطفلها، كما ذكرها بسرقة 100 ألف جنيه قبل انفصالهما، وطلبت منه ورقة تثبت نسب الطفل له، ليتحول الموقف إلى لحظة شديدة التوتر، حيث فقد "حكيم باشا" أعصابه وقام بخنق "غزل" في محاولة منه للتخلص منها بسبب كذبها في نظره، إلا أنه تم إنقاذها على يد الطبيب المعالج لها، ثم اصطحبها حكيم باشا إلى طبيب آخر لإجراء تحليل الـ DNA لمعرفة إذا كان الطفل ابنه أم لا.

واستطاعت النجمة دينا فؤاد أن تقدم مشهدًا قويًا ومؤثرًا، حيث جسدت شخصيتها ببراعة شديدة، معبرة عن مشاعر الأم المضطربة التي تخشى على حياة طفلها، ونجحت في نقل مشاعر القلق والتوتر التي عاشتها في هذا المشهد. 

 

أبطال مسلسل حكيم باشا

 

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

 

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتم تكريمها بمهرجان الأفضل وتصدرت تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقها اللافت في فعاليات مهرجان الأفضل لعام 2024، حيث تم تكريمها على نجاحها فى مسلسل "حق عرب" والذى تم عرضه رمضان الماضى.

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دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا مسلسلات رمضان

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مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة، مصطفى شعبان يحاول قتل دينا فؤاد ويلجأ لـ DNA

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