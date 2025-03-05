بالأرقام، نتائج حملة مكبرة لمباحث التموين بالجيزة في رابع أيام رمضان

وجهت مباحث مديرية التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة في رابع ايام شهر رمضان الكريم استهدفت، ضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على أرواح المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 محال دواجن بدون ترخيص وإشراف طب بيطري بداخلهم كميات من اللحوم، بجانب ضبط 5 محال تقوم ببيع ما يقرب من 1200 الالعاب نارية محظور تداولها مجهول المصدر في استجابة لشكاوى المواطنين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر واحد للبيع أزيد من السعر الرسمي، 10 محاضر لعدم إعلان الأسعار، 7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، بجانب ضبط كميات كبيرة من الشماريخ مجهولة المصدر.





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