انهيار عقار قديم فى حي شرق بالإسكندرية

انهار منذ قليل عقار قديم خال من السكان بمنطقة باكوس شرق محافظة الإسكندرية، ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم بمنطقة باكوس، خالي من السكان، والتابع لحي شرق، دون إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت المهندسة نهي خليفة رئيس حي شرق والأجهزة الأمنية والتنفيذية، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتبين أن العقار، تم إخلائه أمس بسبب تصدع، مما يسبب خطورة علي السكان، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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