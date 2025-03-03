الدفاع المدني يرفع ركام عقار مهجور انهار في عابدين

واصلت قوات الدفاع المدني رفع ركام عقار انهيار عقار مهجور بحارة أبو الشوارب عقب انطلاق مدفع إفطار اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك، دون وقوع أي إصابات أو متوفين، بدائرة قسم شرطة عابدين.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحادث للوقوف على ملابساته.



وكانت قد انتقلت اجهزة البحث الجنائي لمكان الواقعة مدعومة بقوات من الحماية المدنية والإسعاف، فور تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكني قديم بحارة أبو الشوارب بدائرة قسم شرطة عابدين.

بالفحص تبين سقوط أجزاء من منزل سكني مهجور، وعلى الفور تم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



انهيار عقار كرداسة

وعلى جانب آخر، كان قد تلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

بدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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