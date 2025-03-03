الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الدفاع المدني يرفع ركام عقار مهجور انهار في عابدين

انهيار عقار قديم
انهيار عقار قديم في عابدين، فيتو

واصلت قوات الدفاع المدني رفع ركام عقار انهيار عقار مهجور  بحارة  أبو الشوارب عقب انطلاق مدفع إفطار اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك، دون وقوع أي إصابات أو متوفين، بدائرة قسم شرطة عابدين.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحادث للوقوف على ملابساته.


وكانت قد انتقلت اجهزة البحث الجنائي لمكان الواقعة مدعومة بقوات من الحماية المدنية والإسعاف، فور تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكني قديم بحارة أبو الشوارب بدائرة قسم شرطة عابدين.

بالفحص تبين سقوط أجزاء من منزل سكني مهجور، وعلى الفور تم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

انهيار عقار كرداسة

 

وعلى جانب آخر، كان قد تلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

بدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

أسماء ضحايا وجبة الإندومي في أول أيام رمضان

للسيدات، تحذيرات يجب مراعاتها لتجنب الحرائق أثناء إعداد إفطار رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حارة أبو الشوارب مدفع أفطار لشهر رمضان المبارك قسم شرطة عابدين

مواد متعلقة

للسيدات، تحذيرات يجب مراعاتها لتجنب الحرائق أثناء إعداد إفطار رمضان

قبل الإفطار بلحظات، حريق بمول تجاري شهير في الشروق

في 65 يوما.. التسلسل الزمني للحكم على حمو بيكا بالحبس والغرامة في تهمة حيازة سلاح أبيض (إنفوجراف)

بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة
ads

الأكثر قراءة

أسعار السلع التموينية بعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

الملاذ الآمن للمستثمرين، أسعار سبائك الذهب وصلت لكام في الصاغة؟

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

الدوري السعودي، تعادل القادسية والرياض بالشوط الأول

حطوا وشي على جسم ممثلة بورنو، إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن محاولة تشويه سمعتها (فيديو)

زيلينسكي: قادر على إنقاذ علاقتي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب

منوعات

المزيد

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

نيكول سابا "ضرة" ياسمين عبد العزيز في الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2025، صيغ الحمد الواردة عن النبي

المجددون، الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء

ما حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية