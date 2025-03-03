الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

ماس كهربائي يتسبب في حريق محل خردة بمنشأة القناطر

حريق مخزن خردة والمعمل
حريق مخزن خردة والمعمل الجنائي يفحص،فيتو

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث منشأة القناطر أن ماس كهربائي وراء حريق محل خردة بدائرة القسم.

ويواصل فريق من المعمل الجنائى فحص اثار حريق اندلع داخل مخزن خردة بمنشاة القناطر دون إصابات، للوقوف علي ملابسات الحادث.

 

وذلك  عقب انتهاء  قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي قامت بها عقب السيطرة علي الحريق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة النيران من مخزن بقرية المنصورية

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة

وتبين بالفحص اندلاع حريق بمخزن خردة بجوار المعهد الديني، وحاصر رجال الدفاه المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق مع تنفيذ عملية التبريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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المعمل الجنائي بمنشأة القناطر قوات الحماية المدنية عمليات الحماية المدنية

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