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حوادث

خبير قانوني: العقوبات المشددة ضرورة لمواجهة تجارة العملة بالسوق السوداء

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من توجيه ضربات قوية ضد شبكات الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية، وخاصة الدولار، في السوق السوداء. 

وجاءت هذه الحملة ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتُضعف العملة المحلية.

جرائم الاتجار بالسوق السوداء.. أنواعها وعقوباتها

تتنوع جرائم الاتجار غير المشروع بالعملة، ومن أبرزها:

الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية: مثل البنوك أو الجهات المرخصة، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون.

تحويل الأموال دون ترخيص: وفقًا للمادة 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُعتبر تحويل الأموال دون الحصول على التصاريح اللازمة جريمة يعاقب عليها القانون.

عقوبات رادعة لمحاولات الاتجار بالدولار خارج القنوات الشرعية

وضع المشرع المصري عقوبات صارمة لردع كل من تسوِّل له نفسه الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. وتشمل العقوبات:

السجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين مليون جنيه إلى خمسة ملايين جنيه، أو ما يعادل المبلغ المضبوط محل الجريمة.

الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المواد 214 و215 من القانون.

غرامة تعادل المبلغ محل الجريمة أو أربعة أمثاله، مع مصادرة الأموال المضبوطة، وذلك في حالة مخالفة المادة 213 من القانون.

في هذا الصدد، أكد الخبير القانوني ياسر عرفات أن الحكومة والجهات الأمنية نجحت في إحباط العديد من محاولات الاتجار غير المشروع بالعملة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لهذه الممارسات.

وأوضح عرفات أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 يفرض عقوبات صارمة على من يتاجر بالعملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل السجن والغرامات المالية الباهظة. كما لفت إلى أن العقوبات تم تشديدها مؤخرًا لتصبح مدة السجن تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، مع غرامات تعادل المبلغ محل الجريمة.

وأكد الخبير القانوني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تُهدد استقرار الاقتصاد، مشددًا على أن العقوبات لا تقتصر على الحبس فقط، بل تشمل أيضًا مصادرة الأموال المضبوطة وفرض غرامات إضافية في حالة عدم ضبطها.

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الأجهزة الأمنية بالسوق السوداء فيتو خبير قانونى

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