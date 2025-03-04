التحفظ على مصنعات لحوم مجهولة المصدر وشماريخ خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على أرواح المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

تنفيذ حملة تموينية مكبرة

وشنت حملة تموينية مكبرة قامت بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين، لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة التموينية

وأكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، ان الحملة اسفرت عن ضبط مجزر بدون ترخيص واشراف طب بيطري بداخله ربع طن لحوم، بجانب ضبط ما يقرب من٦٥٠شمروخا مجهول المصدر في استجابة لشكاوى المواطنين.

كذلك ضبط 200 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر "غير مدون عليها علامات وبيانات"، ضبط ما يقرب من 150 كيلو جراما من مصنعات الدجاج "غير مدون عليه تواريخ إنتاج أو صلاحية"، ضبط أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها، ضبط 305 علب سجائر مستوردة ومجهولة المصدر، وضبط 256 علبة سجائر بدون فواتير.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر واحد للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، بجانب ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

و وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من توافر كافة المنتجات الأساسية والسلع الغذائية، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.



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