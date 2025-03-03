الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية يقدم 230 وجبة يوميًّا للمستحقين (صور)

جانب من مطبخ المصرية،
جانب من مطبخ المصرية، فيتو

يواصل المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية برئاسة لبنى زكي مقررة الفرع، فعاليات مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها»، بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة. 

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إجمالى عدد الوجبات يوميا 

ومن جانبها قالت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة تقدم يوميًا عدد 230 وجبة تم إعدادها وإنتاجها بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، ووزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة. 

جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو

تدريب السيدات على مهارات الطهي 

ويُعد «مطبخ المصرية.. بإيد بناتها» مشروعًا مجتمعيًّا تنمويًّا، يهدف إلى تدريب السيدات على مهارات الطهي الاحترافي، مما يتيح لهن فرصًا للعمل والإنتاج الحرفي، هذا إلى جانب تقديم وجبات غذائية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا. 

جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو

خلق فرص عمل للفتيات 

ويسهم المشروع بجانب تقديم مساعدات غذائية إلى خلق فرص عمل حقيقية، مما ينعكس إيجابيًّا على تحسين المستوى المعيشي للأسر. 

 

جديرًا بالذكر، أنه يتم تدريب الفتيات بمطبخ القرية الأوليمبية بالإسماعيلية على مهارات الطهي وإعداد الوجبات. 

جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية بالاهتمام بالأسر الاكثر احتياجًا وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ خطوات جادة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير المزيد من الوجبات الرمضانية.
 

جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو
جانب من مطبخ المصرية، فيتو

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية فرع المجلس القومي للمراة بالاسماعيلية القنطرة غرب مطبخ المصرية بإيد بناتها

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