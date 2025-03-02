نادي أدب الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للقصة القصيرة (صور)

نظم نادي الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، احتفالا باليوم العالمي للقصة القصيرة.

ندوة مواهب على الطريق

وعقد نادي أدب الإسماعيلية ندوته الأسبوعية بعنوان ( مواهب على الطريق ) وإدارة الشاعر أحمد عليوة واستضاف ثلاث مواهب في كتابة القصة القصيرة، وهم وفاء محمود رشاد، فاطمة حسين، تقى عصام.

جانب من الندوة،فيتو

فهم مكنون الجانب الإنساني بالروايات القصيرة

وتناولت الدكتورة صفية فرجاني عضو نادي أدب الإسماعيلية، الجانب النفسي لإبداعهن ومحاولة فهم مكنون النفس وهذا لا يحدث إلا بالتعمق في النص الأدبي.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

إثراء العمل الأدبي

كما تناول الأديب جمال حراجي الأعمال الأدبية وعلاقتها بثقافة الكاتبة وأثنى على الثقافة العامة للكاتبات، حيث إن هذا يثري العمل الأدبي مع حثهن على مزيد من القراءات المختلفة.

تقديم نصائح للكاتبات

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

وناقش الأديب خالد صالح الأعمال الأدبية لغويا وأعطى كثيرا من النصائح في هذا الشأن وقدم الأديب عبد الحميد بسيوني بعضا من النصائح لهن ومنها أهمية التكثيف والخيال لكاتب القصة القصيرة.





مناقشة جهود الدولة في تطوير العشوائيات

وعلى صعيد آخر، نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية، محاضرة بعنوان مشروعات الدولة فى تطوير العشوائيات ضمن خطة الفرع للترويج لإنجازات الدولة.

وتناولت المحاضرة النقاط عدد من المحاور منها كيف ظهرت العشوائيات، توعية المجتمع للتصدى لظاهرة العشوائيات، دور الدولة ومجهوداتها فى تنمية المشروعات الخاصة بالعشوائيات، لاقت المحاضرة قبول الحاضرين واهتمامهم.



ويأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة الثقافية، للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وإقليم القناة وسيناء الثقافي بقيادة الدكتور شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

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