الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

استرداد 3 أفدنة من أملاك الدولة بأبوصوير في الإسماعيلية "صور"

جانب من استرداد قطعة
جانب من استرداد قطعة الأرض، فيتو

نجحت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، في استرداد عدد من قطع أرض مباني أملاك دولة، بمساحة إجمالية  3 أفدنة و9 قراريط و10 أسهم.  

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التحفظ على الأراضي المستردة 

وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمي منها. 

 

متابعة استرداد قطعة الأرض 

و قامت لجنة استرداد الأراضي في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة  رئيس لجنة استرداد الأراضي، باسترداد أراضي بمساحة فدان و15 قيراط و10 سهم بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير البلد عزبة الكرايم.  

جانب من استرداد قطعة الأرض، فيتو
جانب من استرداد قطعة الأرض، فيتو

وكذلك استرداد مساحة فدان و18 قيراط بما عليها من مباني من أحد المواطنين ناحية أبوصوير البلد في الإسماعيلية وتبلغ القيمة السوقية لأراضي المستردة ٢ مليون و٣٢٥ ألف جنيهًا تقريبًا. 

جانب من استرداد قطعة الأرض، فيتو
جانب من استرداد قطعة الأرض، فيتو

تكليفات لمركز ومدينة ابوصوير 

وتم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية بالحفاظ على الأراضي وماعليها من مباني ومنع التعدي عليها.

جانب من استرداد قطعة الأرض، فيتو
جانب من استرداد قطعة الأرض، فيتو

تنبيهات بتحصيل المبالغ المالية المستحقة على الوحدات السكنية 

وصرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتنبيه على المواطنين الشاغلين للوحدات السكنية بتحصيل المستحقات المالية، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ اللجنة العليا لتقنين الأراضي رقم ٥٦٢ بالمحافظة حق انتفاع لحين فتح باب التقنين، وكذلك تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للحساب حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحجز الإداري أو غيرها من الطرق لاسترداد أموال الدولة وتكليف الشئون القانونية بمتابعة الإجراءات القانونية.

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.

 

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