مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخرون جراء أمطار غزيرة وفيضانات في معظم المناطق الإسبانية.

أمطار غزيرة وفيضانات في معظم المناطق الإسبانية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت مصادر محلية بأن هطول الأمطار الغزيرة أسفر عن إغلاق 16 طريقا في البلاد، مشيرة إلى أن المناطق الأكثر تضررا هي فالنسيا وأندلوسيا وجزر الكناري.

تفعيل مستوى الخطر البرتقالي في العديد من المحافظات

ووفقا لها، تم تفعيل مستوى الخطر البرتقالي في العديد من المحافظات.

في مدينة خيريث دي لا فرونتيرا، تم إنقاذ 40 شخصا علقوا في 20 سيارة على الطريق السريع.

وتعمل خدمات السكك الحديدية والمطارات بشكل طبيعي.

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