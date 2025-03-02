علي جمعة لـ شاب: لو بتحب بنت روح قول لأبوها واطلب منه يشرف عليك (فيديو)

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن هناك شروطا لصحة العلاقة بين الرجل والمرأة، تتمثل في: العفاف والوضح والعلانية والإشراف وإدراك الواقع.

وفي حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، وردا على سؤال لأحد الشباب حول "ولد وبنت بيحبوا بعض، وما ينفعش يتجوزوا بحكم السن.. يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟".. أجاب المفتي الأسبق: هذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي: "عريان باشا الملط".. مضيفا: "قصدي نحيي الكلمات اللطيفة بتاعة البلد، يعني ماحلتوش حاجة فأبوه لن يزوجه الآن.. ياللا بينا ندخل دائرة العلن، وإدراك الواقع، والإشراف".

تعالوا نبني مجتمعا قويا

ثم سأل الدكتور جمعة الشاب: "انت قلت لها وللا لسه؟.. ماتخافش من أبيك ولا جارك.. مش هايحصل كده.. عايزك تعيش معايا في هذا التصور".. "ماتروحش تشاغلها؛ والعيون بتبعت رسايل.. روح قل لوالدها: يا عمي أنا باحب بنتك.. واحنا جيران أو قرايب، وعايزك تشرف عليا.. هذا كلام جديد.. لكن تعالوا نبني مجتمع قوي.

وأضاف: "قول لأبوها: أنا عايزك تشرف عليَّا لأني مش قادر ماقولهاش.. واعتبرني ابنك".



ووجه الدكتور علي جمعة حديثه للآباء والأمهات، قائلا: "أدعو الآباء لأن يستمعوا لكم ويستوعبوا، ويرتبوا ترتيب آخر غير اللي احنا عايشين فيه، والشباب على شفا الخطر.. تعالوا نعمل حصن حصين، ونعيش حياة هنيئة".

واختتم: الخلاصة أن العلاقة تحتاج إلى شروط كشرط الوضوء للصلاة، فلابد أن تتم شروط الوضوء لتصح الصلاة.

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