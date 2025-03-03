الإثنين 03 مارس 2025
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دين ودنيا

إزاي نفرق بين الحب والشهوة في العلاقات بين الشباب؟ علي جمعة يوضح

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

 استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحوار حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

وأكد علي جمعة أن هذه العلاقة يتمثل فيها قوام البشرية، والاجتماع البشري أصله تلك العلاقة؛ ولذلك نظمها الله تنظيما دقيقا، ولكن مشكلة العصر الذي نعيش فيه هي الجهل بأحكام المشاعر، والمشاعر لا حكم لها عند جميع أئمة المسلمين، وبنص القرآن والسنة كما أوضحنا سابقا، فماذا نفعل؟ فلابد أن تكون هناك شروط، نأخذها من الكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة هما حقيقة الدين. يسأل كثير من الناس عن التفاصيل، وكما قالوا:  إن الشيطان يمكث في التفاصيل.. عندما ندعو إلى العفاف.. كل الناس يوافقون على أن يكون هناك عفاف.. ولكن ما العفاف؟ كيف؟ ومتى نطبقه؟ ومتى نخرج عنه؟

 

الفرق بين الحب والشهوة

 وأضاف المفتي الأسبق: نحن نحتاج للتفرقة بين الألفاظ المختلفة، وتحديد المعاني.. الحب والشهوة.. فهناك فرق بين الحب وبين الشهوة.. العفاف يتعلق بالحب.. الشهوة تُقْضى بين اثنين يحبان بعضهما أو لا يحبان بعضهما، فهي مسألة عارضة.. لكن من أحب شخصا فإنه لا يستطيع الابتعاد عنه، فلو أصابه مرض كان معه في هذا المرض، لم تكن هناك شهوة أثناء المرض لكن هناك حب.. "لو كنت حقا حِبَّه لأطعته.. إن المحب لمن يحب مطيعُ".اللي بيحب بيحب مرة واحدة مش بيحب وبعدين يعمل "X"، ويعمل طقوس لهذا الـ "X"، هذا كله من قبيل الشهوة، وليس الحب ولا العفاف.

 

الحب الحقيقي

وأوضح الشيخ علي جمعة أن البنت تريد أن تشعر بالأمان والحنان والعطاء، والحب يشعرها بهذا.. واللي يحب ما يكرهش، لو كان فيه حب حقيقي، حتى لو تباعد بهم الزمان والمكان، والأشخاص والأجساد.. أحسن مثل هو علاقة الأم بابنها وبنتها.. هذا هو الحب الخالص.. أما ما يكون بين الرجل والمرأة فهو موجود، وموجود أيضا الشهوة.. والشهوة تزول عند انقضائها، وعند عوارضها، ولكن الحب لا يزول، بل يزداد التهابا واشتعالا.

واضاف: هذا هو الحب، ولو أن الولد والبنت لو فهما هذا وقاسه على نفسه لعرف أن هذا ليس حبا، بل نوع من أنواع الشهوة أو الإعجاب.. كان أساتذتنا يقولون لنا: الحب لا سبب، الحب لا سبب له، ولو كان له سبب لم يكن حبا.. يسمى إعجاب.. شهوة، لكن ليس حبا.

الحب لا أسباب له

وقال علي جمعة: لو سألتك: إنت بتحب البنت دي ليه، هاتقول لي: مش عارف، أو "الحب بهدلة".. حاجة كدة نازلة من عند الله.. ماعرفش.. لكن لو قلت إنها غنية أو جميلة أو شخصيتها قوية، تبقى مش بتحبها.. لكن معجب بها، أو بإحدى صفاتها.. من هذا الأمر في تحديد نوع العفاف وهو بعيد عن الشهوة.

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وتساءل: لو أنا تجاوزت العفاف، وبدأت أفعل مقتضيات الشهوة، يبقى ما غسلناش رجلينا في الوضوء ورايح أصلي.. كيف نصلي؟!! نحن نحترم القيمة الكبرى التي دعا الله ورسوله لها.. وهو الحب.. فالحب له قيمة كبيرة ولا نريد إلا أن نحيطها بسياج من الحصانة والرحمة.
 

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برنامج نور الدين والدنيا الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء القران والسنة الحب الشهوة العفاف العلاقة بين الرجل والمرأة

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