وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة (صور)

تابع، بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية، اليوم الإثنين، مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية.

وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتابع جولاته الميدانية بمدارس إدارة شرق المنصورة

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل مديرية تعليم الدقهلية

وقام بتفقد مدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وأثنى وكيل المديرية على نسب حضور الطلاب بالمدرسة.

وقد اطلع وكيل المديرية على قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات وقد أثنى وكيل المديرية على نسب حضور الطلاب بالمدرسة محل الزيارة وأكد على أهمية حضور الطلاب.

كما أثني علي المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية وشجعهم على بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

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