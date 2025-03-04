الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية بمستشفى بلقاس ونبروه (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بالمستشفيات، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بزيارة مفاجئة لمستشفى بلقاس ونبروه، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمرضى والمترددين، وحسن سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ.

محافظ الدقهلية في جولة ليلية مفاجئة بمستشفى بلقاس ونبروه

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة، ولا بد من تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الخدمات، وتوفير سبل الرعاية والعناية بالمرضى والمترددين على المستشفيات وحسن التعامل والاستقبال.

تفقد عدد من أقسام المستشفيات

وفي مستشفى نبروه أكد محافظ الدقهلية الالتزام بارتداء البالطو الخاص، وتفقد عددًا من أقسام المستشفيات المذكورة للوقوف على حسن تقديم الخدمات الطبية وتوفير الرعاية المطلوبة، والتقى المواطنين واستمع لهم للاطمئنان على توفير احتياجاتهم، وأثنى المحافظ على جهود الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وإداريين في سبيل التخفيف عن المرضى والحرص على توفير رعايتهم.

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