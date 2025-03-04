جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية بمستشفى بلقاس ونبروه (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بزيارة مفاجئة لمستشفى بلقاس ونبروه، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمرضى والمترددين، وحسن سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ.

محافظ الدقهلية في جولة ليلية مفاجئة بمستشفى بلقاس ونبروه

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة، ولا بد من تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الخدمات، وتوفير سبل الرعاية والعناية بالمرضى والمترددين على المستشفيات وحسن التعامل والاستقبال.

تفقد عدد من أقسام المستشفيات

وفي مستشفى نبروه أكد محافظ الدقهلية الالتزام بارتداء البالطو الخاص، وتفقد عددًا من أقسام المستشفيات المذكورة للوقوف على حسن تقديم الخدمات الطبية وتوفير الرعاية المطلوبة، والتقى المواطنين واستمع لهم للاطمئنان على توفير احتياجاتهم، وأثنى المحافظ على جهود الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وإداريين في سبيل التخفيف عن المرضى والحرص على توفير رعايتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.