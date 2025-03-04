الثلاثاء 04 مارس 2025
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صحة ومرأة

تعرف على الإسعافات الأولية الفورية للحروق من الدرجة الأولي والثانية

علاج الحروق، فيتو
علاج الحروق، فيتو

الحروق، بمختلف مصادرها ودرجاتها، تتطلب استجابة سريعة وفعالة لتقليل الأضرار وتسريع الشفاء. 

وقدم الدكتور آلان كابين، طبيب الرعاية العاجلة، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، إرشادات مفصلة حول كيفية التعامل مع الحروق في اللحظات الأولى، ومتى يجب طلب المساعدة الطبية الفورية، وكيفية العناية بالجروح في المنزل.

الإسعافات الأولية الفورية للحروق

التبريد الفوري

 استخدم الماء البارد الجاري لمدة 10-20 دقيقة لتبريد منطقة الحرق.

تجنب استخدام الثلج مباشرة، لأنه قد يسبب تلفًا للأنسجة.

يمكن استخدام كمادات باردة إذا لم يتوفر الماء الجاري.

إزالة الملابس والمجوهرات

 قم بإزالة أي ملابس أو مجوهرات ضيقة حول منطقة الحرق برفق. 

إذا كانت الملابس ملتصقة بالجلد، لا تحاول نزعها، واتركها حتى يصل المساعدة الطبية.

تغطية الحرق

استخدم ضمادة معقمة غير لاصقة لتغطية الحرق بشكل فضفاض.

يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة إذا لم تتوفر الضمادات المعقمة.

يمكن استخدام أكياس الطعام البلاستيكية الشفافة في حالة عدم توفر الضمادات لتغطية الحرق بشكل مؤقت.

تخفيف الألم

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم.

يمكن استعمال بعض الكريمات الموضعية لتخفيف الألم الناتج عن الحروق السطحية.

من المهم كذلك الحفاظ على نظافة منطقة الحرق لمنع العدوى، وتناول نظامًا غذائيًا صحيًا وغنيًا بالبروتين لتسريع عملية الشفاء، بالإضافة لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء فترة الشفاء.

اشياء يجب تجنبها عند الإصابة بالحروق

عدم استخدام العلاجات المنزلية

تجنب وضع الزبدة، الزيوت، معجون الأسنان، أو أي مواد أخرى على الحرق، لأنها قد تزيد من خطر العدوى وتعيق عملية الشفاء.

عدم فقع البثور  

لا تقم بفقع البثور، لأنها تحمي الجلد تحتها من العدوى.

إذا انفجرت البثور تلقائيًا، قم بتغطيتها بضمادة معقمة.

عدم إزالة الجلد الميت

لا تقم بإزالة الجلد الميت أو الأنسجة المتضررة، واترك ذلك للمهنيين الطبيين.

أنواع الحروق وكيفية التعامل معها

الحروق من الدرجة الأولى:

  • تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد فقط، وتسبب احمرارًا وألمًا خفيفًا.
  • يمكن علاجها في المنزل باستخدام الماء البارد والترطيب.
  • يمكن استعمال جل الصبار لترطيب المنطقه المصابة.

الحروق من الدرجة الثانية:

  • تؤثر على طبقات أعمق من الجلد، وتسبب بثورًا وألمًا شديدًا.
  • تتطلب رعاية طبية فورية، خاصة إذا كانت تغطي مساحة كبيرة من الجسم.
  • يجب التأكد من أخذ لقاح الكزاز.

الحروق من الدرجة الثالثة:

  • تؤثر على جميع طبقات الجلد والأنسجة تحتها، وقد تصل إلى العظام.
  • تسبب تلفًا للأعصاب، وقد لا يشعر المصاب بالألم.
  • تعتبر حالة طارئة وتتطلب الذهاب الفوري إلى المستشفى.
  • غالبا ما تحتاج لعمليات ترقيع للجلد.

متى تطلب الرعاية الطبية الفورية؟

الحروق التي تغطي مساحة كبيرة من الجسم.

الحروق التي تصيب الوجه، اليدين، القدمين، الأعضاء التناسلية، أو المفاصل.

الحروق التي تسبب صعوبة في التنفس.

الحروق الكهربائية أو الكيميائية.

الحروق التي تظهر عليها علامات العدوى، مثل الاحمرار المتزايد، التورم، أو القيح.

عند الشك في درجة الحرق.

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