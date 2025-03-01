مع بداية رمضان، أعراض وطرق علاج انسحاب النيكوتين

يُعد الإقلاع عن التدخين أو أي منتج يحتوي على النيكوتين خطوة هامة نحو حياة أكثر صحة، والذي يقرره العديد من المدخنين مع بداية شهر رمضان، ولكن غالبًا ما تكون رحلة مصحوبة بتحديات كبيرة، أبرزها أعراض انسحاب النيكوتين.

وتتراوح هذه الأعراض بين الانزعاج الخفيف والإرهاق الشديد، هي نتيجة مباشرة لتغيير كيمياء الدماغ والجسم بعد التوقف عن مادة النيكوتين التي تسبب الإدمان.

ما هو انسحاب النيكوتين؟

انسحاب النيكوتين هو استجابة الجسم والدماغ لنقص النيكوتين بعد الاعتياد عليه، وعندما يدخل النيكوتين الجسم، يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ، مما يؤدي إلى إفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن الشعور بالمتعة والمكافأة. مع مرور الوقت، يعتاد الدماغ على وجود النيكوتين، ويصبح بحاجة إليه ليعمل بشكل طبيعي، وعند التوقف عن استخدام النيكوتين، ينخفض مستوى الدوبامين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الانسحاب، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الأعراض الجسدية لانسحاب النيكوتين

الرغبة الشديدة في النيكوتين

هي الشعور القوي بالحاجة إلى النيكوتين، وقد تكون هذه الرغبة شديدة لدرجة أنها تطغى على أي شيء آخر.

زيادة الشهية وزيادة الوزن

يمكن أن يؤدي النيكوتين إلى تثبيط الشهية، لذلك عند التوقف عن استخدامه، قد تزداد الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

اضطرابات النوم

يمكن أن تشمل صعوبة النوم، والأرق، والكوابيس.

الإمساك

يمكن أن يؤدي النيكوتين إلى تحفيز حركة الأمعاء، لذلك عند التوقف عن استخدامه، قد يحدث الإمساك.

السعال والتهاب الحلق

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تهيج الحلق والرئتين، لذلك عند التوقف عن التدخين، قد يعاني البعض من السعال والتهاب الحلق.

أعراض شبيهة بالإنفلونزا

قد تشمل الصداع، وآلام العضلات، والتعب.

الأعراض النفسية لانسحاب النيكوتين

العصبية والغضب

يمكن أن يؤدي نقص النيكوتين إلى تقلب المزاج، وزيادة الشعور بالضيق.

القلق والتوتر

يمكن أن يؤدي النيكوتين إلى تخفيف القلق، لذلك عند التوقف عن استخدامه، قد يزداد الشعور بالقلق والتوتر.

الاكتئاب والحزن

يمكن أن يؤدي النيكوتين إلى تحسين المزاج مؤقتًا، لذلك عند التوقف عن استخدامه، قد يعاني البعض من الاكتئاب والحزن.

صعوبة التركيز

يمكن أن يؤدي النيكوتين إلى تحسين التركيز، لذلك عند التوقف عن استخدامه، قد يواجه البعض صعوبة في التركيز.

الجدول الزمني لانسحاب النيكوتين

تبدأ أعراض الانسحاب في الظهور في غضون ساعات قليلة من آخر سيجارة، وتبلغ الأعراض ذروتها في اليوم الثاني أو الثالث، وتبدأ الأعراض في التلاشي تدريجيًا بعد ذلك، وتستمر لعدة أسابيع.

كيفية التعامل مع انسحاب النيكوتين

العلاج ببدائل النيكوتين (NRT): يمكن أن تساعد لصقات النيكوتين، والعلكة، والبخاخات في تخفيف أعراض الانسحاب عن طريق توفير جرعة صغيرة من النيكوتين للجسم.

الأدوية: يمكن أن يصف الطبيب أدوية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

تغيير السلوك: يمكن أن يساعد تغيير العادات المرتبطة بالتدخين، مثل تجنب المواقف التي تثير الرغبة في التدخين، في التغلب على الأعراض.

الدعم الاجتماعي: يمكن أن يساعد التحدث إلى الأصدقاء والعائلة، أو الانضمام إلى مجموعة دعم، في الحصول على الدعم اللازم للإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين المزاج، وتقليل التوتر، وتخفيف أعراض الانسحاب.

تقنيات الاسترخاء: يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل، في تقليل التوتر والقلق.

شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على طرد السموم من الجسم.

تناول نظام غذائي صحي: يساعد تناول نظام غذائي صحي على تحسين المزاج وزيادة الطاقة.

نصائح للمساعد على الإقلاع عن التدخين

ضع خطة للإقلاع عن التدخين قبل البدء.

حدد موعدًا للإقلاع عن التدخين، والتزم به.

تخلص من جميع منتجات التبغ من المنزل.

أخبر أصدقائك وعائلتك عن قرارك بالإقلاع عن التدخين.

كن صبورًا مع نفسك، فالإقلاع عن التدخين يستغرق وقتًا وجهدًا.

الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للصحة، وعلى الرغم من أن أعراض انسحاب النيكوتين يمكن أن تكون صعبة، إلا أنها مؤقتة. مع التخطيط السليم والدعم المناسب، يمكن التغلب على هذه الأعراض والإقلاع عن التدخين نهائيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.