جمال شعبان يكشف سر مرض يؤدي للوفاة المبكرة بين الشباب

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر إصابة كثير من الشباب بالأزمات القلبية، والتي تؤدي لكثرة وفيات الفجأة بين الشباب حاليًا.

سر انتشار الجلطات القلبية والوفاة بين الشباب



وأكد الدكتور جمال شعبان أن نمط الحياة الذي يعيشه الشباب حاليًا يؤثر بشكل كبير على إصابة الشباب بالأزمات القلبية التي تودي بحياتهم، حيث توجد السيارة ما قلل من كمية السير، وحدوث خمول بنشاط الجسم، ما قلل من عملية حرق الدهون بالجسم، بالإضافة لـ “الفاست فود” والدليڤري، والأكل المشبع بالدسم، ما أدى لتراكم الدهون بسرعة داخل شرايين القلب، مع زيادة فرصة حدوث أزمات قلبية.

أسباب زيادة الأزمات القلبية بين الشباب، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان: "كلنا نسمع أخبار وفاة شباب يوميًا بأزمات قلبية، رغم أن المفترض إن الأزمة القلبية بتصيب الكبار أكثر... ما سر انتشار الجلطات القلبية المؤدية للموت بين الشباب في هذه الأيام؟"

وعن أسباب زيادة الأزمات القلبية، أوضح: "بداية لازم نعرف أسباب الأزمة القلبية الشائعة عمومًا؟.. أولًا: عوامل قابلة للتعديل: ١. ارتفاع الضغط. ٢. مرض السكر ٣. التدخين ٤-الكولسترول الضار والدهون ٥-. البدانة والحياة الخاملة وعدم ممارسة الرياضة".

التقدم بالعمر وزيادة الدهون تؤدي لاحتشاء عضلة القلب



وحدد جمال شعبان العوامل غير القابلة للتعديل في الآتي: "١. التقدم بالعمر: فكلنا معرضين لتصلب وضيق الشرايين القلبية بعد عمر ٥٥، ٢. التاريخ العائلي الاستعداد الوراثي، وجود تاريخ مرض قلبي مبكر، مثل وجود أزمات قلبية عند الأخ أو الأب بعمر الشباب".

زيادة نسبة الوفيات بين الشباب، فيتو

وتابع شعبان: "الحالة دي بتنبهنا لموضوع زيادة الدهون العائلي معظم أسباب احتشاء العضلة القلبية، 95% تنجم عن حدوث جلطة داخل الشريان التاجي، والجلطة غالبا لا تحدث على بطانة شريانية سليمة، وإنما على شريان ممتلئ بالدهون!!".

وعن سر زيادة الأزمات القلبية في عمر الشباب، قال الدكتور جمال شعبان: "نمط الحياة تغير كتير عن زمان، وجود السيارة جعلنا نقلل من كمية المشي، وبالتالي خمول بنشاط الجسم وحركته والتقليل من حرق الدهون بالجسم، وجود مطاعم الفاست فود والديليڤري والشاورما والأكل الغربي والبطاطس الشيبسي، والأكل المشبع بالدسم، كل هذه الأشياء تجعل الدهون تتراكم بسرعة داخل شرايين القلب وتزيد فرصة حدوث أزمة قلبية."

الزعل والتوتر يسبب السكتات القلبية

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى عامل التدخين، قائلا "التدخين عادة منتشرة كثيرًا، حتى نسبة عالية من الدكاترة بيعملوها، والتدخين سواء السجاير أو الشيشة يتسبب في أزمات القلب، بالإضافة إلى الزعل والتوتر بحكم ظروف الحياة المعاصرة الحالية والصراع المادي، قائلًا: “والواحد شايل فوق همومه وزيادة!”.

نمط الحياة الحالي يسبب السكتات القلبية، فيتو



وأردف شعبان أن "الزعل والتوتر يرفع مادة الأدرينالين بالجسم التي تسرع القلب، وتستهلك طاقته وتقبض الأوعية بالجسم وترفع الضغط وتسرع تراكم الدهون بالشرايين".

وأكد أن كثيرًا من المصابين بأمراض القلب يعانون من "جلطة في الشرايين وأزمة قلبية نتيجة الزعل"

وبين العميد السابق لمعهد القلب القومي: "كل هذه الأسباب إذا سيطرنا عليها، ستتراجع نسبة حدوث السكتات القلبية".

واختتم شعبان قائلًا: إن "حوالي 5% من الأزمات القلبية تحدث نتيجة أسباب أخرى غير الجلطة، مثل التشوه الخلقي بشرايين القلب أو وجود الجسر العضلي فوق الشريان القلبي أو التهاب الشرايين التاجية."



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