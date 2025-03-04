الثلاثاء 04 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد النحاس للجسم، يحافظ على صحة الجهاز العصبي ويعزز المناعة

فوائد النحاس للجسم،
فوائد النحاس للجسم، فيتو

 قد يثير وجود النحاس في الملصقات الغذائية استغراب البعض، متسائلين عن طبيعته ودوره في الجسم. في الواقع، النحاس ليس مجرد معدن موجود في قشرة الأرض، بل هو عنصر غذائي أساسي لا يستطيع الجسم تصنيعه، مما يستدعي الحصول عليه من مصادر خارجية لضمان سلامة العمليات الحيوية.

دور النحاس في العمليات الحيوية بالجسم

تكوين خلايا الدم الحمراء

يلعب النحاس دورًا محوريًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ونقص النحاس يعيق تكوين الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى فقر الدم، الذي يتجلى في أعراض مثل التعب، الضعف، وشحوب الجلد، يمكن أن يكون فقر الدم ناتجًا عن نقص عناصر أخرى مثل الحديد وفيتامين ب12، لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق.

الحفاظ على صحة الجهاز العصبي

يساهم النحاس في تكوين غمد المايلين، وهو الغلاف الواقي الذي يحيط بالأعصاب.

ونقص النحاس يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب، مما يتسبب في مشاكل عصبية مثل التنميل والوخز وضعف العضلات.

تعزيز وظائف الجهاز المناعي

يدعم النحاس إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة العدوى.

نقص النحاس يضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

الحفاظ على صحة العظام

 يساهم النحاس في تكوين الكولاجين، وهو البروتين الذي يمنح العظام قوتها ومرونتها. 

نقص النحاس يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى كبار السن.

صحة الجلد والشعر

يساهم النحاس في إنتاج الميلانين المسؤول عن لون الجلد والشعر، وتكوين الكولاجين والايلاستين المسؤلان عن مرونة الجلد.

مضاد للأكسدة

يساعد النحاس في مكافحة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا.

الاحتياجات اليومية من النحاس

تختلف الاحتياجات اليومية من النحاس حسب العمر والجنس والحالة الصحية.

البالغون يحتاجون إلى حوالي 900 ميكروجرام من النحاس يوميًا.

الحوامل والمرضعات يحتاجون إلى كميات أكبر من النحاس.

مصادر النحاس الغذائية

يتوفر النحاس في مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك:

المأكولات البحرية (المحار، السلطعون)

الكبد

المكسرات والبذور (الكاجو، بذور عباد الشمس)

الشوكولاتة الداكنة

البقوليات (الحمص، العدس)

الحبوب الكاملة.

متى يجب تناول مكملات النحاس؟

نقص النحاس نادر، ولكن بعض الحالات تتطلب تناول مكملات، مثل:

مرض ويلسون، وهو اضطراب وراثي يتسبب في تراكم النحاس في الجسم.

بعض اضطرابات الجهاز الهضمي التي تعيق امتصاص النحاس.

بعض الحالات التي تتطلب زيادة في عنصر النحاس، ويحددها الطبيب المختص.

أضرار الإفراط في تناول النحاس

تناول مكملات النحاس دون استشارة الطبيب قد يكون ضارًا، حيث أن زيادة مستويات النحاس في الجسم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية.

يجب إجراء فحوصات طبية لتحديد مستويات النحاس في الجسم قبل تناول المكملات، ولتحديد الجرعة المناسبة من مكملات النحاس.

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