أخبار الاقتصاد اليوم، المركزي يعلن صافي الاحتياطي الأجنبي عن شهر فبراير، مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات، ارتفاع سعر زجاجة الزيت اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

سجل سعر الفراخ ارتفاعًا يقدر بجنيهين في الأسواق؛ اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025 رابع أيام رمضان، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سعر الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

تعرف على اداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

البورصة السعودية

تواجد مؤشر السوق الرئيسي في المنطقه الحمراء، وانخفض بنسبه 0.93% وهي تقدر ب 101نقطة ليصل الي 12048نقطة، وجاء الانخفاض بسبب انخفاض اداء قطاع الطاقه

وخاصه سهم ارامكو بسبب انخفاض الايرادات علي اساس سنوي بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا بسبب تازم الوضع الجيوسياسي في المنطقه.



وبلغ إجمالي قيم التداول في السوق السعودي 6 مليارات ريال.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وهو ما كشفته وزارة المالية، حيث وضعت جدول صرف مرتبات مارس 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025

ومع بدء صرف مرتبات شهر فبراير بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات مارس 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

البنك المركزي يعلن صافي الاحتياطي الأجنبي عن شهر فبراير

قال البنك المركزي ان صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

اعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان في كافة فروع البنوك العاملة في مصر

وقال البنك في بيان له إن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025

ارتفاع أسعار زجاجة الزيت اليوم

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت ارتفاعًا ملحوظًا في اللتر، وتراوحت الارتفاعات في سعر زجاجة الزيت اليوم بين جنيه و5 جنيهات، مقابل استقرار سعر الزيوت الخام، فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

319 الخام في الأسواق

تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

اسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.

اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 61 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

«الوزير» يدعو المصدرين والمستوردين للاستفادة من مميزات خط الرورو لنقل الحاصلات الزراعية.. والخط شريان جددي للنقل البحرى... وكامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة سبل تعزيز الاستفادة

«خط الرورو» المصرى الإيطالى هو اختصار لـ«roll-on»و«roll-off» ويعد شريانًا جديدًا لنقل البضائع المصرية إلى أسواق أوروبا، فهو خط نقل بحرى سريع لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا باستخدام الشاحنات المبردة والجافة

نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل فترات المكوث فى الميناء

ويتم تنظيم دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل فترات المكوث فى الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصرى، وجذب المزيد من الطلب على التصدير للحاصلات المصرية عالميًا.

إنشاء ممر أخضر بين البلدين للربط البحرى بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا



ويهدف إطلاق «خط الرورو» المصرى الإيطالى إلى إنشاء ممر أخضر بين البلدين للربط البحرى بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفتح أسواق للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية ما يخدم الاقتصاد المصرى.



كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة سبل تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعًا مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

وجاء ذلك بحضور اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء طارق عدلي رئيس ميناء دمياط والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة بان مارين المشغل لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.

ويأتى هذا في اطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية.

وتم خلال اللقاء استعراض إجمالى نشاط خط الرورو منذ انطلاقه وحتى الأن من حيث عدد الرحلات التي تم تسييرها وحجم واهم المواد التي تم تصديرها من مصر الى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وكذلك استعراض المقترحات والخطط المستقبلية التي ستقوم بها شركة بان مارين "مشغل الخط" والتي ستساهم في الاستفادة القصوى للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج عبر هذا الخط.

مصر للألومنيوم تثبت أسعار توريد منتجاتها للمصانع

اكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن شركة مصر للألومنيوم قامت بتثبيت أسعار منتجاتها الموردة للمصانع خلال مارس الجاري.

شركة مصر للألومنيوم

واشار خطاب شركة مصر للألومنيوم للمصانع الذي حصلت فـيتو على نسخة منها، التالى:



1-سجلت أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و 9.5 مم H14 نحو 155.15 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجح حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- قامت الشركة بتثبيت أسعار السلك 9 مم و 9.5 مم H12 عند 155 ألف جنيه خلال مارس الجاري

3- تثبيت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر) عند 144 ألف جنيه.

4- ثبتت أسعار لفات الألمونيوم 6 مم عند 159.5 ألف جنيه خلال الشهر الجاري

5- ثبيتت شرائح الألومنيوم البارد عند 162 ألف جنيه

6- ثبيتت سعر لفات الألمونيوم البارد عند 160 ألف جنيه.

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